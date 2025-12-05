泰國芭達雅必遊景點│將軍山觀景台│芭堤雅的制高點│360度絕美山海美景│步行約10分鐘登頂│芭達雅公園海灘度假...

芭達雅將軍山離巿區不遠，為芭堤雅的制高點，這裡視野極好，可以俯瞰芭提雅海灣美景，還有悠久的歷史和文化，步行約10分鐘即可登頂，山頂有個超大的觀景台，擁有360度絕美山海美景，周邊景點有芭達雅公園海灘度假村，為芭堤雅第一間水上樂園，裡面可以搭乘單軌列車，欣賞芭堤雅絕美海景，也可以到高空旋轉餐廳享用下午茶和高空滑樓，成為泰國必遊景點。

周邊景點：芭達雅公園海灘度假村，搭乘單軌列車欣賞芭堤雅絕美海景。

將軍山觀景台又稱太平洋觀景台，是芭提雅的制高點，步行約10分鐘即可登頂，這裡可以居高臨下欣賞芭提雅市區，以及暹羅海灣絕美海岸線，將芭提雅的美景盡收眼底。

山頂有一座超大的觀景平台，這裡視野開闊，無任何遮蔽物，360度無死角的山海美景讓人陶醉，為遠眺太平洋暹羅灣最佳地點。

山頂上有座Wat Khao Phra 寺廟，主要供奉佛陀舍利和紀念泰國海軍之父的紀念碑，聽說相當靈驗。

將軍山由來：為紀念泰國海軍之父，在山頂上設有 Krom Luang Chumporn 紀念碑，是首任海軍總司令。

我們入鏡隨俗，買朵玫瑰20元祭拜保平安。

山上種植各種花卉，美不盛收～

在360度環景觀景平台上不管從那個角度欣賞都美～影片分享

沿途綠蔭遮蔽，微風吹來，相當涼爽。

周邊景點：芭達雅公園海灘度假村

單軌列車運行時間從9:30-5:40，每趟約15分鐘。

可以居高臨下欣賞整座樂園和沙灘美景。影片分享

頂樓有高空旋轉餐廳，可以享用午餐或下午茶，以及搭乘高空滑樓，相當刺激有趣。

搭乘前有專人拍照，一張100元可以留作紀念。

繞行一圈約15分䢭，這裡視野極好，可惜車廂內無冷氣，天氣炎熱但美景無價。

這座度假村超有度假氛圍，水上陸上都有，走出去就是沙灘。

芭堤雅公園海灘度假村Pattaya Park Beach：Resort345, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國