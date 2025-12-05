> 旅遊 > 泰國芭達雅必遊景點│將軍山觀景台│芭堤雅的制高點│360度絕美山海美景│步行約10分鐘登頂│芭達雅公園海灘度假...

泰國芭達雅必遊景點│將軍山觀景台│芭堤雅的制高點│360度絕美山海美景│步行約10分鐘登頂│芭達雅公園海灘度假...

2025-12-05 15:07文字：大海愛上藍天 

大海愛上藍天

IMG_8419 (2).jpg

芭達雅將軍山離巿區不遠，為芭堤雅的制高點，這裡視野極好，可以俯瞰芭提雅海灣美景，還有悠久的歷史和文化，步行約10分鐘即可登頂，山頂有個超大的觀景台，擁有360度絕美山海美景，周邊景點有芭達雅公園海灘度假村，為芭堤雅第一間水上樂園，裡面可以搭乘單軌列車，欣賞芭堤雅絕美海景，也可以到高空旋轉餐廳享用下午茶和高空滑樓，成為泰國必遊景點。

IMG_8289 (2).jpg

周邊景點：芭達雅公園海灘度假村，搭乘單軌列車欣賞芭堤雅絕美海景。

IMG_8278 (1).jpg 

IMG_8361 (1).jpg

IMG_8431 (2).jpg

將軍山觀景台又稱太平洋觀景台，是芭提雅的制高點，步行約10分鐘即可登頂，這裡可以居高臨下欣賞芭提雅市區，以及暹羅海灣絕美海岸線，將芭提雅的美景盡收眼底。

IMG_8420 (1).jpg

山頂有一座超大的觀景平台，這裡視野開闊，無任何遮蔽物，360度無死角的山海美景讓人陶醉，為遠眺太平洋暹羅灣最佳地點。

IMG_8362 (2).jpg IMG_8363 (2).jpg

IMG_8397 (2).jpg IMG_8401.jpg

IMG_8366 (1).jpg IMG_8376 (2).jpg

 

山頂上有座Wat Khao Phra 寺廟，主要供奉佛陀舍利和紀念泰國海軍之父的紀念碑，聽說相當靈驗。

IMG_8380 (2).jpgIMG_8394 (1).jpg

將軍山由來：為紀念泰國海軍之父，在山頂上設有 Krom Luang Chumporn 紀念碑，是首任海軍總司令。

IMG_8444 (1).jpg IMG_8445 (1).jpg

我們入鏡隨俗，買朵玫瑰20元祭拜保平安。

IMG_8391 (1).jpg IMG_8396 (1).jpg

 IMG_8403 (1).jpg

 IMG_8407 (3).jpg

IMG_8408 (1).jpg IMG_8409 (3).jpg

山上種植各種花卉，美不盛收～

IMG_8410 (2).jpg IMG_8411 (1).jpg

IMG_8412 (3).jpg IMG_8414 (2).jpg

在360度環景觀景平台上不管從那個角度欣賞都美～影片分享

IMG_8415 (1).jpg

IMG_8418 (2).jpg

IMG_8449 (1).jpg

IMG_8421 (3).jpg

IMG_8423 (1).jpg  IMG_8427 (1).jpg
 IMG_8428 (1).jpg IMG_8430.jpg
    

IMG_8357 (2).jpg IMG_8360 (1).jpg

IMG_8432 (2).jpg IMG_8434 (3).jpg

  IMG_8435 (1).jpg IMG_8439 (2).jpg
   IMG_8442.jpg IMG_8443 (1).jpg
  IMG_8446 (3).jpg IMG_8447 (3).jpg

IMG_8452.jpg IMG_8454 (1).jpg

IMG_8458 (1).jpg IMG_8460 (1).jpg
 IMG_8461 (1).jpg IMG_8462 (2).jpg
 IMG_8463 (1).jpgIMG_8464 (1).jpg

IMG_8353 (2).jpg IMG_8354 (2).jpg

 

沿途綠蔭遮蔽，微風吹來，相當涼爽。

IMG_8466 (1).jpgIMG_8453 (2).jpg

 

IMG_8351.jpg

周邊景點：芭達雅公園海灘度假村

IMG_8344 (1).jpg

IMG_8349 (1).jpg

單軌列車運行時間從9:30-5:40，每趟約15分鐘。

IMG_8332 (1).jpg

 IMG_8335.jpg 

IMG_8350 (2).jpg

 

IMG_8228 (1).jpg IMG_8229 (2).jpg

 IMG_8235 (1).jpg IMG_8237 (2).jpg
 

可以居高臨下欣賞整座樂園和沙灘美景。影片分享

IMG_8238 (2).jpg IMG_8239 (1).jpg

 

頂樓有高空旋轉餐廳，可以享用午餐或下午茶，以及搭乘高空滑樓，相當刺激有趣。

 

IMG_8240 (3).jpgIMG_8225 (1).jpg

IMG_8243 (3).jpg IMG_8244 (2).jpg

 IMG_8246 (1).jpg

 

搭乘前有專人拍照，一張100元可以留作紀念。

IMG_8249 (1).jpg

 

IMG_8341 (1).jpg IMG_8343 (1).jpg

 

IMG_8253 (2).jpg IMG_8254 (1).jpg

 IMG_8259 (2).jpg IMG_8260 (1).jpg
 IMG_8262 (3).jpg

IMG_8265 (2).jpg

IMG_8275.jpg IMG_8276 (1).jpg

 

繞行一圈約15分䢭，這裡視野極好，可惜車廂內無冷氣，天氣炎熱但美景無價。

IMG_8277.jpg IMG_8281 (2).jpg

 

這座度假村超有度假氛圍，水上陸上都有，走出去就是沙灘。

IMG_8283 (2).jpg IMG_8285 (3).jpg

 IMG_8288 (2).jpg IMG_8290 (1).jpg
 IMG_8291 (1).jpg IMG_8292.jpg
 IMG_8295 (1).jpg IMG_8299 (2).jpg
 IMG_8301 (1).jpg IMG_8302 (2).jpg
 IMG_8303 (2).jpg IMG_8304 (1).jpg
 IMG_8305 (2).jpg IMG_8308 (1).jpg
 IMG_8309 (2).jpg IMG_8311.jpg
 IMG_8315 (2).jpg IMG_8316.jpg
 IMG_8318 (3).jpg

IMG_8327 (2).jpg

 IMG_8328 (2).jpg

 IMG_8336 (1).jpg

 IMG_8337 (2).jpg IMG_8339 (1).jpg

IMG_8348 (2).jpgIMG_8345 (2).jpg

芭堤雅公園海灘度假村Pattaya Park Beach：Resort345, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

IMG_8164 (3).jpg

泰國芭達雅平價五星級飯店│Mandarin Eastville Pattaya芭達雅東城文華飯店│雙戶外泳池度假飯店│超大房型還有浴缸及獨立景觀陽台│東方美學日式禪風│芭達雅CP值高飯店

IMG_8523 (2).jpg

泰國芭達雅最新網美景點│漁人村海鮮市場Pattaya Fisherman Village│歐美鄉村風格漁人碼頭│雙層郵輪7-11旗艦概念店│芭達雅全新打卡熱點 

IMG_9038 (2).jpg

泰國曼谷最新展覽│走進侏儸紀世界沉浸式體驗展│恐龍栩栩如生超逼真的│Asiatique 河濱碼頭夜市│風景如畫昭披耶河│泰國必去超有度假氛圍旅遊景點

IMG_7772 (3).jpg

泰國必遊景點|大城動物園|必看三大表演|吉普車近距離與長頸鹿合影|與老虎獅子合影|近距離餵長頸鹿|泰國親子景點 

IMG_7387 (1).jpg 

曼谷水上之旅｜長尾船遊湄南河｜東方威尼斯美景｜鄭王廟曼谷寺廟｜泰國曼谷必遊景點

IMG_9208 (2).jpg

泰國曼谷新飯店│Cassia Rama 9 Bangkok Hotel曼谷卡西亞拉瑪九號酒店│五星級樓中樓公寓式飯店│頂樓高空無邊際泳池│360度高空觀景台和無敵百萬夜景│平價奢華高空美景飯店

IMG_7537 (1).jpg

【2025 最新曼谷必吃】朱拉隆功美食一條街/米其林必比登推薦/朱拉隆功美食攻略/曼谷平價住宿Koon Hotel Sukhumvit素坤逸坤飯店

