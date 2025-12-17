> 旅遊 > 跟著莓姬貝利漫遊高松：古城、北濱Alley、栗林公園一次收滿城市最迷人的風景

跟著莓姬貝利漫遊高松：古城、北濱Alley、栗林公園一次收滿城市最迷人的風景

2025-12-17 14:00文字：Walker新發現 攝影：特約部落客 莓姬貝利
若你喜歡不緊不慢、邊走邊感受地方風景的旅行，高松會是讓人一去就愛上的城市。莓姬貝利這趟從台中搭乘 星宇航空直飛高松，旅程從舒適的貴賓室開始，到落地後簡單好上手的巴士動線，一切節奏都舒服得剛剛好。點我看更多

▲搭著星宇航空前往高松
▲搭著星宇航空前往高松

高松不像大城市那麼忙，也不像度假島嶼那樣遙遠，而是一座可以隨時停下腳步、慢慢認識的港町。散步、喝咖啡、看海、走進庭園，三天就能把這座城市的底蘊走出自己的節奏。
▲日本高松市 景點旅遊攻略
▲日本高松市 景點旅遊攻略

高松城跡、北濱Alley、中央商店街：城市被海與生活感溫柔包圍

莓姬貝利的高松旅程從 高松城跡（玉藻公園） 展開。這裡是日本少見的海水護城河城跡，從天守閣遺址望出去，海景與古蹟自然融合，讓城市的第一印象很溫柔。還能看到護城河裡成群的鯛魚，是高松特有的小趣味。點我看更多

▲日本高松市
▲日本高松市

沿著港邊漫步，就能走到最文青的海景倉庫群 北濱Alley。這裡有小店、咖啡館與工作室，海風吹著、光線暖暖的，是很多旅人會一坐就是一下午的地方。莓姬貝利也特別喜歡這裡的悠閒氛圍，能拍照、喝咖啡，也能放空。想體驗在地生活感，中央商店街一定不能錯過。全長 2.7 公里的拱廊街道，是高松最有活力的地方，藥妝、古著、甜點、雜貨一字排開，比起大城市更接地氣，也更好逛。點我看更多
▲海景倉庫群 北濱Alley
▲海景倉庫群 北濱Alley

屋島 × 四國村 × 栗林公園：文化與風景在高松自然串起來

若說高松的城市散步是溫柔的，那屋島與栗林公園，就是讓旅程變得立體的存在。莓姬貝利登上屋島展望台，看見瀨戶內海的島景散落在天際，風景遼闊得讓人忍不住放慢步伐。附近的 屋島神社 安靜又有故事感，是能讓人靜下來的地方。從屋島往下走，就會抵達以古建築群著名的 四國村。這裡像一本戶外歷史書，保存許多江戶、明治時期的建築與生活空間，邊逛邊拍照就能感受高松文化的深度。點我看更多

▲屋島 × 四國村 × 栗林公園：文化與風景在高松自然串起來
▲屋島 × 四國村 × 栗林公園：文化與風景在高松自然串起來

最後的壓軸是 栗林公園。被米其林指南評為三星景點的庭園，用一步一景的方式把日式美學展現在眼前。莓姬貝利說這裡是她最喜歡的地方之一，無論光影、倒影或綠意都很療癒，是高松旅程的完美收心。
▲米其林指南評為三星景點的庭園_栗林公園
▲米其林指南評為三星景點的庭園_栗林公園
▲楓葉
▲栗林公園的日式庭園，滿滿火紅的楓葉超應景
▲楓葉
▲ 栗林公園的日式庭園，滿滿火紅的楓葉超應景

高松是一座越散步越有味道的城市，直飛讓旅程更輕鬆

莓姬貝利的三日旅程不靠滿滿行程，而是用步伐去感受城市的氣息。從古城、海景倉庫、商店街，到屋島與栗林公園，高松把生活感與文化風景完美融合，是非常適合喜歡慢旅行的旅人。

搭乘 星宇航空台中直飛高松，無論是第一次造訪四國，或想找一座能讓人輕鬆呼吸的城市，高松都會是讓人越走越喜歡的選擇。想更輕鬆安排旅程，可查看星宇航空航班資訊：https://www.starlux-airlines.com/flights/zh-tw/flights-from-taichung-to-takamatsu


照片/文 特約部落客 莓姬貝利
部落格：https://beri.tw/ 
Facebook：https://www.facebook.com/maggieberi/

