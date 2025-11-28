台東夜景 7 大必訪！情侶約會、看海放空都適合，一次收藏最浪漫的夜色。

台東夜景以海岸線、山城視野與城市燈火展現迷人風貌。本次精選7大地點，用慢步調迎接最美的夜景時刻。

台東的夜晚有別於白天的魅力，從熠熠星光映照的海面，到照亮整座城市的山景燈火，無論旅客想愜意散步、與朋友聊天談心，或安排情侶的浪漫夜間行程，都能在台東找到合適的景點。本次整理7處兼具視野、氛圍與交通便利性的夜景地點，從海景到山景一次網羅，帶你輕鬆掌握台東夜色最美的觀看方式。

▲台東海濱公園的天空逐漸染上暮色，而三仙台的跨海大橋在遠方靜靜綻放光影，展現台東海岸傍晚最迷人的樣貌。

▲在星星部落一邊看台東夜景，一邊吃著暖胃的小點心，煤油燈的暖光讓整個夜晚都變得更溫柔。（部落客： 貪食瑞秋a口袋名單）

台東山區夜景精選：星星部落、原始部落山地美食、四格山

台東的山區夜景視野開闊，能一眼望見城市輪廓與遠方燈火，是許多旅人喜愛的觀光路線。相比市區，山上環境靜謐愜意，適合聊天、約會或靜態行程。不論是想小酌一杯獨享夜景，或是在觀景平台休憩放鬆，都能找到合適的選擇。

「星星部落」因開闊視野與滿天星斗被視為最浪漫的約會景點，只要點杯飲料就能坐擁百萬夜景；「原始部落山地美食」則能一邊品嘗桶仔雞，一邊從高處俯瞰台東市區燈火，在微涼山風吹拂下享受最放鬆的夜間時光；若想眺望更完整的台東全景，「四格山」以 360 度無死角著稱，能同時眺望市區、海岸線與遠方山脈，隨著夜幕降臨，光帶向四面延展，是想拍照、感受山海夜色旅人的最愛路線。三個景點各有魅力，從咖啡、晚餐到觀景平台，一次網羅山城夜色的不同面貌。





星星部落 景觀咖啡 位置資訊

地址：台東縣卑南鄉富源村8鄰116之3號

電話：089-238089

原始部落山地美食 位置資訊

地址：954臺東縣卑南鄉利嘉路689巷19號

電話：0920380473

四格山 位置資訊

地址：台東卑南鄉檳榔村頂岩灣

▲原始部落山地美食的茅草棚與夜景相映，配上熱騰騰的桶子雞和烤魚，在山上邊吃邊看景真的很享受。（部落客：小虎食夢網）





台東海岸夜景精選：都蘭觀海平台、海濱公園、三仙台、大坡池

若想感受台東獨特的夜晚氣息，海系景點絕對不容錯過。海岸線的夜色簡單乾淨，遠眺海平面的微亮景致，以及夜空不斷變幻的光影，自然就能感受到台東的放鬆氛圍。海邊視野寬敞通透，散步起來輕鬆愜意，無論想吹吹海風，或是在旅途中轉換心情，都很適合在這裡佇足片刻。

「都蘭觀海平台」以寬闊海景與海風聞名，傍晚後聽著潮聲，觀看太平洋微亮光影閃爍，是情侶、朋友散步的療癒秘境；市區附近的「海濱公園」則擁有國際地標與向陽樹光雕，漫步在平坦的步道上，看海、吹風、放空都恰到好處；位於池上的「大坡池」因沒有光害而能清楚倒映星光及月色，躺在湖畔棧板上就能看到完整星空，是台東最靜謐的觀星點；想看更為壯闊的夜景，絕對不能錯過「三仙台」，八拱跨海大橋勾勒夜色，銀河在海面鋪展，看著清晰的海天交界，可以完全沈浸於夜色之中。四大海岸美景串起來，從散步、放空到看星星，一次完整收藏。



都蘭觀海平台 位置資訊

地址：台東縣東河鄉台11線旁（「都蘭派出所」斜對面巷子進入）





台東海濱公園 位置資訊

地址：臺東縣臺東市大同路





大坡池 位置資訊

地址：臺東縣池上鄉(臺9線322K東側轉入)





三仙台 位置資訊

地址：臺東縣成功鎮三仙里基翬路74號

▲三仙台跨海步道被星空和海面微光包圍，夜色寧靜又迷人。

