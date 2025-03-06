有著台東最美火車站之稱的台東多良車站 ，周邊就有許多美食、市集，只要站在月台就能看到無敵的太平洋海岸線，還能拍出火車行駛在海上的美照。多良車站附近的向陽薪傳木工坊，也有隱藏的美食美景。不論是長３公尺高的華麗翅膀「天使之翼」，還是視野絕佳的海景咖啡廳，都是不能錯過的超強景點之一。本篇帶你看台東多良車站景點、美食，台東到多良交通等資訊。

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台東多良車站

被票選為全臺灣最美車站的多良車站，原先作為招呼站，提供列車交會的場所。由於兩側都是山坡地，所以特別將多良車站以高架設計，也因這樣，只要站在月台上即可鳥瞰太平洋。由於後來南迴線班次過少，不再需要繼續辦理交會業務，在2006年7月正式結束旅客服務。

目前多良車站沒有提供客運服務，但仍有行車設備機房運作，鐵路局也保留原有的車站，將車站屋頂改為觀景台，留下懷舊的月台欄杆，讓鐵道迷能繼續朝聖這座全台最美的車站。台東縣政府傳出即將運作復站規畫，以後前往多良車站就可以搭乘火車前往，不但交通更便利，也不會造成大量車輛進入部落堵塞交通造成不便。

台東多良車站｜門票與交通

台東多良車站門票

入園需要在車站前入口處繳交 清潔費10元 。

身心障礙者、戶籍或身分證文件設於太麻里鄉、6歲以下或身高115公分以下，以及業務洽公者，可免費入場。

多良車站怎麼去

自行開車：

大眾運輸：

於台東轉運站搭乘8132、8135、8136、8158路線的鼎東客運，於多良站下。

台東多良車站｜必拍美景

多良車站觀景平台

多良車站的二樓就是觀景平台，不但能鳥瞰太平洋美景，還有機會看到火車經過。經過多良車站的火車幾乎是一小時一班，觀景台上有時刻表可以翻閱，從山洞開出來的火車，被青山藍海相夾，繽紛的色彩宛如一幅畫，看到這個畫面，頓然覺得「台灣最美車站」果真名不虛傳。不過來到這最美麗的車站參觀時請注意，因為月台與軌道間無任何安全措施，請勿隨意跨越鐵軌以免發生意外。

太平洋海景

沒看到火車的話，單純的想來看看海也很適合。多良車站的月台也是能欣賞到整片太平洋無敵海景，眼前海洋和天空形成漸層，天氣好怎麼拍都美，看著海浪一道一道的拍打著海岸，感覺超放鬆。

攤販市集區

前往景觀台入口前一開始會先經過市集攤販，販售一些紀念品和小吃，香噴噴的部落美食刺激味蕾，在等待火車經過的時候，可以來吃點東西、喝杯咖啡，也不用擔心會肚子餓。

多良車站裝置藝術

多良車站周邊也增設了很多裝置藝術，包含「我愛多良」、復刻懷舊感的「傳統月台里程牌」等，讓欣賞蔚藍大海時，也能來拍照打卡留下紀念。

台東多良車站｜附近景點

向陽薪傳木工坊＆阿底旦文化故事館

隨著步道往山坡上走有一處秘境，向陽薪傳木工坊是由廢校多時的多良國小所改建而成的園區，有由部落媽媽們集合而成的食工坊、有販賣部落木工師傅品的福利社，以及體驗木工製作的木工廠。

#1 天使之翼

日陽薪傳木工坊有一個必拍景點，超美的天使之翼，翅膀背後就是遼闊大海，只要站在翅膀中間，一秒化身成美麗天使。

#2 食⼯坊 部落美食

以樹為傘的⽤餐區就在⼭海之間、天使翅膀旁，視野好氛圍更好，居高臨下，景致優美能遠望大海與舊車站，融入部落食材做出最美味的佳餚，現點現做的早午餐香草料理和繽紛的部落風味餐料理，都是每天限量的，錯過可就沒有了！

多良車站景點資訊 地址：台東縣太麻里鄉多良村2鄰15號 營業時間：08:00~17:00

灌籃高手 櫻木花道平交道

太麻里平交道

大家還記得灌籃⾼⼿中，櫻⽊花道站在平交道前⾯，等待電⾞駛離後，看到晴⼦站在平交道的另⼀端揮⼿，⽇本的櫻木花道平交道是在⽇本東京近郊的鐮倉⾼校，而台灣也有相似的場景，這場景就位於太麻里火車站，因為這裡和灌籃⾼⼿的場景幾乎是⼀樣，所以就成為了爆紅的IG打卡景點。

台東金崙聖若瑟天主堂

被譽為是南迴公路上最有特⾊的教堂的⾦崙聖若瑟天主堂，建築融合排灣族與西方彩繪玻璃的教堂，充滿著濃濃排灣族風格，屋簷上以熊鷹的⽻⽑、⼭豬下顎與獠牙裝飾，在排灣族裡熊鷹是百步蛇的化⾝，熊鷹與百步蛇都是排灣族的恩⼈，遠遠望去，熊鷹的⽻⽑上，也有象徵百步蛇的菱形紋。

台東多良車站 | 附近美食

多良車站美食│Kituru

位於瀧溪站週邊的Kituru咖啡店，裝潢擺設融入排灣族文化，每個角落都很有特色。山地飯和鬆餅都是必點，山地飯是道地原住民的料理，清淡的飯加上較重口味的配菜，簡單的美味讓人懷念；酥脆的鬆餅配上香濃的咖啡，給人一個難忘的午後時光。

多良車站美食資訊 地址：台東縣太麻里鄉大溪路110號 營業時間：11:00–15:00 (週一二公休)

多良車站美食│力卡珈琲

位於金崙車站附近的力卡珈琲，白天是間充滿烘焙的珈琲館，餐點富有在地特色，將馬告、刺蔥、小米酒釀等在地特色食材融入到飲品和蛋糕之中，到了晚上，則變身成微醺的調酒館，最特別的是店家也會把這些食材加進部落調酒中，特別的香氣在嘴裡綻放。

多良車站美食資訊 地址：台東縣太麻里鄉金崙路210號 營業時間：08:30–20:00