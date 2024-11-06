原始部落山地美食(fb粉絲團):954台東縣卑南鄉利嘉路689巷19號，電話:0920380473，營業時間:17:00-23:00(星期二休)

台東的原民料理哪裡最有名？當地人九成會推薦「原始部落山地美食」！這間餐廳自開幕近20年來天天客滿，Google評價累積超過3000則，評分4.2。雖然我平常對Google評分不太在意，但這裡的實力真心值得體驗。

位於卑南鄉的「原始部落山地美食」建議自駕或搭計程車前來。

抵達後會發現整體裝潢充滿原民風情，傳統草屋、天然岩石、木工手作的桌椅，還有象徵原民彩繪的包廂裝飾，讓人一踏進來就完全沉浸在原住民文化的氛圍中。

主餐廳的座位設計巧妙，可以欣賞到台東的自然美景，夜景尤其迷人。據說這裡有蚊子，但我們這次幸運地沒有被叮，吃飯氛圍輕鬆愉快，完全就是個適合家人朋友聚餐的好地方。

這裡的桶仔雞真的名不虛傳，還沒上桌就能聞到金黃焦香的雞皮香氣。

雞肉用熱油烤得熟嫩多汁，雞皮酥脆而且滿滿油香。每一口雞肉都飽含香氣，不沾任何醬料也十分涮嘴，難怪它被譽為全台最好吃的桶仔雞之一。我忍不住一口接一口，真心推薦必點！

台灣鯛以往給人土腥味的印象，但在這裡完全沒有這個問題，魚肉鮮美，尤其鹽烤後的風味更加突出。魚肉吃起來多汁嫩滑，淋上檸檬汁更是多了分清爽。雖然魚皮略鹹，但魚肉部分真的讓人驚艷，值得一試。

這道涼拌山豬皮嚐起來脆Q十足，有點像海蜇皮，微酸微辣的調味讓它很有泰式風格，非常適合配啤酒或當開胃小菜。

鹹酥溪蝦則是香脆的油炸風味，每一口都帶著鹹香，簡單但很涮嘴。

鳥肉類似牛肉，搭配黑胡椒香氣特別適合下酒。

三杯鱷魚肉比一般想像中軟嫩，不會乾硬。

這道鳳梨蝦球比較符合大眾口味，炸得酥脆的蝦球裹上厚厚的美乃滋，加上鳳梨的清甜，十分討喜，也適合小孩食用。

這道羊奶樹頭排骨湯，雖然我平時不太愛這類湯品，但這鍋的中藥香氣調和得剛剛好。湯頭清透卻不單薄，透出排骨熬出的自然鮮甜，每口都能品味到食材的層次感。裡面的排骨量也很足，軟嫩又入味，搭配這略帶藥香的湯底，讓人忍不住一口接一口。

原始部落山地美食(fb粉絲團):954台東縣卑南鄉利嘉路689巷19號，電話:0920380473，營業時間:17:00-23:00(星期二休)

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