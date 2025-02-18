晴空萬里的大好天，離開美麗的多良火車站後在地包車司機說要帶我們前往一處人氣秘境，

我們在車內一路欣賞美麗的台東海景，車子從台9線一路前行開到台26線到台東縣達仁鄉南田村後抵達 阿塱壹古道-南田端入口 。

停好車後司機說要往前走一小段路，小徑為碎石子路段，路旁的里程碑不只有里程數字下方還寫著小語，讓人忍不住每到一個里程都會看一下上面會出現什麼內容，十分有趣~

200m:我們之間有五百步的距離 跨出第一步 你還有四百九十九步。

300m:不在乎天長地久 只在乎能否持久。

400m:回頭是一種選擇 只是你沒有選擇。

岩壁下堆積很多頁岩碎塊，由於大武山頁岩發達，造就排灣族傲人的石板屋自然工法及文化，冬暖夏涼的石板屋搭建方式傳說是以百步蛇身上鱗片的排列方式蓋出來的。

踩著小徑的碎石子路行走一小段之後就可以看到這個拉著海廢的巨手藝術裝置，作品十分漂亮好拍，很多遊客來這邊取景拍照紀念。

裝置藝術由 加拿大藝術家Dave Hind 以大量回收廢鐵與海岸漂流物製作而成。

Dave Hind剛到臺東時，即帶了在加拿大花了近一年時間構思的創作手稿，拜訪南田村村長和部落，聆聽在地建議，與排灣族紋青師交流手紋的含意。經過近一個月的溝通交流，以「波浪和山谷」手紋呈現此次駐地的創作成果，象徵臺灣豐沛富饒的人文與自然能量。

作品旁還有用南田石與粗繩圍繞拼出的大愛心。

這日來訪的天氣很好風稍大，有收到消息是有颱風在東方海面生成，還好時間上是旅程的最後一天。

離開巨手裝置藝術後我們往另一人氣景點 櫻木花道鐵道 前進，路上看到寫著金崙裝置標示表示金崙部落所在地。

櫻木花道平交道 位於 台東太麻里火車站 附近，平交道可以看的到藍天與大海，因景色畫面與知名卡漫灌籃高手經典畫面相似而聞名。

時間上我們到訪時剛好碰到列車經過，就只差對面再站個揮手的晴子了。

除了花蓮天空之鏡 台東太麻里 也有 天空之鏡 ，這個景點其實就是一個圓形蓄水池，水池位處高處後方還可俯瞰整個海岸，整個畫面拍照起來別有特色；我們到訪時現場排隊拍照的遊客人流不少，可見受歡迎程度，受氣候影響起風關係我們的天空之境無法平靜如鏡，雖如此還是不減大家拍照的熱情。

單看帶有台東藍大海的海岸線也十分美麗。

回程在台東火車站站內發現有販售原住民特色風味粽子 "阿粨"(A Bai) 十分高興，這間店"阿粨"(A Bai)葷、素都有十分貼心，立馬買來嘗嘗~

原住民的特色粽"阿粨"(A Bai)帶有獨特的香氣，早期是用蘆葦或是月桃梗綑綁，現在是用棉繩綑綁成長條形狀的粽子，外層的葉片有用香蕉葉也有用月桃葉。

內層的葉子是薄軟的可以食用，我們買的是素食的"阿粨"(A Bai)，整體品嚐起來別有特色也好吃。

回程時間較長我們選搭 騰雲商務座艙 搭配餐食，票卷部分會有另外一張附餐卷，餐點時間到拿票卷領餐即可。

餐盒的菜款豐富新鮮好食，菜款都很好下飯~

飲料有三種選擇，有氣泡飲、拿鐵跟美式，咖啡不喜歡喝甜的可以選美式。

車上還有販售 微熱山丘 的旺來平安小點心，包裝簡單可愛禮盒名稱也討喜，裡面是鳳梨酥&蘋果酥，一組2個。

有空可以帶個簡便的行李，安排個火車旅行，走訪景點其實也不錯~

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