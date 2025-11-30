東勢最美池畔散步路線！林業文化園區自然、生態與舊廠記憶完整連結，漫步就能把山城風景收進眼底。

台中東勢林業文化園區把貯木池、林業史蹟與自然生態串成一條舒服散步路線。沿著池畔步道走一圈，荷花、山影、木雕就在身旁陪伴，是來東勢最放鬆的旅遊節奏。

東勢林業文化園區原為「臺灣大雪山林業股份有限公司」舊址，曾經是東亞重要的製材基地，對臺中山城的發展有深遠意義。如今轉型為文化園區後，舊廠房、木材設備與林業軌跡依舊被妥善保留，在綠意、步道與池水的陪伴下呈現另一種溫柔面貌。走進園內，既像踏入森林，也像走回歷史舞台。

入口轉換更便利 大眾運輸與自駕都能輕鬆抵達

園區位在台8線起點附近，鄰近東勢高工，是前往谷關、八仙山與大雪山森林遊樂區的必經之地。開車可直接導航，園內提供免費停車空間；若搭乘大眾交通工具，於「東勢林業文化園區站」下車後只需步行約1分鐘即可抵達。旅人抵達後便能感受到這座「老基地新靈魂」的自在氣氛。

貯木池靜靜映照山色 舊日林業痕跡化為今日的生態場景

園區中最醒目的景觀，是占地約4公頃的貯木池。早年這裡是儲存原木的重要場域，如今水面靜止得像一面鏡子，倒映著山色與步道。池邊的木構造與舊設施依稀見證了林業的繁榮歲月，而水鳥與魚群則讓這片空間有了新的生命。歷史與自然共存的景色，是東勢最迷人的風景之一。

環池步道平穩好走 荷花盛開時更像一幅夏日風景畫

沿著貯木池規劃的環池步道，全長約1,000公尺，緩慢散步約15分鐘即可完成。步道平整，景觀平台與休憩空間安排得恰到好處。沿途可欣賞池光山色，若在夏天前來，更能看到池中盛開的荷花，嫩粉與嫩綠交錯成最柔軟的夏日畫面。清風從水面吹來，讓人不自覺地放慢腳步。

原有的廠區建築依舊屹立 舊設備保留林業歲月的重量

園區也保留許多當年的廠房、設備與木材加工設施。粗獷的結構、遺留的鐵件與木架，都能讓遊客感受到當年鋸木產業的巨大規模。走近舊廠房時，木材味與金屬感交織，是一種獨特的時代氣味，也讓人更能理解林業如何形塑了這座山城。

巨大的紅豆杉風倒木 躺在時光裡的天然巨影

在製材廠旁展示著一株巨大的臺灣紅豆杉風倒木，是目前臺灣已知規模最大的紅豆杉倒木。它在1996年賀伯颱風侵襲時傾倒，後來經過艱辛運送才移至此處展示。巨木橫臥在戶外空間裡，像被時間擱淺在土地上的重量，讓人走近它時都忍不住放輕腳步。

木雕藝術散落園內 步道轉角都藏著藝術家的手痕

園區大片開放空間中陳列著許多國內外藝術家的雕刻作品。木雕與自然風景融為一體，像是散落在園內的小驚喜。沿著步道散步時，時不時會看到神態各異的雕刻，替這片林業基地增添藝術靈魂，也讓旅人忍不住停下腳步細看。





園內也有茶屋與山產店 散步後能坐下來休息補充能量

在林業文化園區裡，還設有寬茶一號院與山產店兩處餐飲空間。走完步道後坐下來喝杯茶、吃點熱食，是許多家庭客與旅人喜歡的節奏。山風吹過、茶香飄著，散步後的疲憊會被悄悄帶走。





走完園區還能延伸旅程 谷關、大雪山都是順遊好選擇

若還有時間，旅人也能把行程延伸到谷關、八仙山、大雪山國家森林遊樂區，或轉往東勢林場與東勢客家文化園區。想更悠閒一點，也能租自行車前往東豐自行車綠廊輕鬆騎乘。若肚子餓了，東勢市區的小吃種類多元，一日遊的路線能輕鬆安排得剛剛好。

東勢林業文化園區

營業時間：06:00-18:00(周二周三休)

7、8月每日開園；農曆除夕、初一休園

營業地址：台中市東勢區東關路6段1368號

營業電話：04-2577-4146