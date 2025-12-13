桃園景觀咖啡廳懶人包必收！從龍潭夜景「見山」，到石門水庫的壯闊湖景，再到角板山的森林系秘境，七大桃園景觀餐廳一次報你知，週末桃園一日遊約會景點就來這。

尋找週末桃園約會景點？這篇「桃園景觀咖啡廳」一次收錄七大絕美秘境！從龍潭乳姑山上可遠眺101的「見山景觀咖啡餐廳」，到角板山的森林系「丸山咖啡」和擁有180度大漢溪景觀的「森鄰水岸」。更別錯過石門水庫周邊的壯觀湖景咖啡廳「水漾石門」與「環湖咖啡好食」。無論喜歡百萬夜景、歐洲城堡風的「邸家咖啡」，還是北橫公路上的玻璃屋「北橫之驛」，這份清單都能滿足。



▲桃園景觀咖啡廳7選！低消只要100、營業時間到深夜，山景、湖景、夜景一次擁有。



桃園景觀咖啡廳推薦：見山景觀咖啡餐廳 270度百萬夜景、低消只要100

桃園龍潭的乳姑山一向是觀賞夜景的絕佳地點，桃園景觀咖啡廳「見山景觀咖啡餐廳」自試營運以來，每到假日晚上都有不少人專程前往看夜景。不只可以享受能遠眺台北101的270度夜景，還能以每人僅 100 元的佛心低消入場，再加上打卡送薯條、雞塊等活動，整體CP值超級高。特別推薦大家準時在下午5點開門抵達，從黃昏的晚霞到深夜的燈海，體驗兩種不一樣的享受。



▲桃園景觀咖啡廳推薦「見山景觀咖啡餐廳」坐落於龍潭乳姑山半山腰，以開闊視野著稱（攝影：蕭芷琳）



▲桃園景觀咖啡廳推薦「見山景觀咖啡餐廳」營業時間集中在傍晚至深夜，平日營業至凌晨兩點，週六更延長至凌晨三點（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳推薦：丸山咖啡 森林系咖啡廳

在森林裡喝咖啡！桃園景觀餐廳「丸山咖啡」鄰近台七線，來這不僅能體驗置身於森林中享受美食，夕陽落下的美景更是不能錯過；若是初夏繡球花季、春天櫻花季來訪，還能看到整片花海超浪漫。來到桃園角板山除了品嚐當地的水蜜桃之外，千萬別錯過這家景觀餐廳！不過大家要注意，這裡和日本輕井澤冠軍咖啡「丸山咖啡」僅是同名，是因為地點處於桃園丸山，才會因此撞名。



▲在森林裡喝咖啡！桃園景觀餐廳「丸山咖啡」鄰近台七線，來這體驗置身於森林中享受美食（攝影：蕭芷琳）



▲桃園景觀餐廳「丸山咖啡」位於桃園市復興區，餐廳地點較為隱秘，需要開車才能抵達（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳推薦：森鄰水岸 180度溪谷美景、店貓超親人

喜歡景觀咖啡廳的朋友可別錯過！桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」憑藉壯麗的180度大漢溪景觀，成為北部旅客週末出遊的重要清單。咖啡廳位於角板山腳下海拔約350公尺，坐擁溪谷彎道、溪口台地與溪口吊橋的完整視野，被不少旅人稱為「桃園最美景觀餐廳」。大家趕緊趁著有藍天白雲的日子，來這邊走走看美景吧。



▲桃園景觀咖啡廳推薦「森鄰水岸」旅客在木屋中喝咖啡、吹山風、看溪谷（攝影：蕭芷琳）



▲桃園景觀咖啡廳「森鄰水岸」雖以景觀著稱，餐點表現卻絲毫不遜色（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳推薦：水漾石門 整面湖景超壯觀

整面湖景超壯觀！如果說到桃園景觀咖啡廳，絕對不會錯過石門水庫環湖路這邊。「水漾石門景觀餐廳」緊鄰水庫湖面、戶外空間視野遼闊，加上無遮蔽物的湖景與適合拍照的木棧平台，吸引不少遊客與網美造訪。店內採開放式設計，提供簡餐、甜點與飲品等品項，並設有室內外座位區，成為週末熱門的親子與情侶聚會地點。



▲桃園石門水庫咖啡廳推薦「水漾石門」坐擁湖景第一排視野（攝影：蕭芷琳）



▲桃園石門水庫咖啡廳推薦「水漾石門」餐廳的建築採白色與木質調設計，整體風格帶有一點日式清新感（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳推薦：環湖咖啡好食 270度沉浸式體驗

桃園景觀咖啡廳「環湖咖啡好食」趕緊把握時間訂位！位在桃園大溪石門水庫周邊，「環湖咖啡好食」以峇里島度假風格打響名號的1號店後，再度推出2號店，主打日式極簡禪風設計，以及270度沉浸式環湖視野，讓旅人不必遠赴海外，即可在山林與湖水環抱之間。不過店家於近期公佈，2號店未來將進行重新規劃，屆時會暫停營業，大家趕緊把握時間預約起來。



▲桃園景觀咖啡廳「環湖咖啡好食 2號店」採用大量木質調，與大面積玻璃帷幕設計，陽光、湖光與綠意自然灑落入室（攝影：蕭芷琳）



▲桃園景觀咖啡廳「環湖咖啡好食 2號店」來這邊體驗一場與自己、與風景的湖畔對話（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳推薦：邸家咖啡 宛如踏入歐洲城堡

當人們談論桃園龍潭，想到的往往是龍潭大池或石門水庫的湖光山色，不過在渴望園區這邊，風格獨具、彷彿從歐洲古老莊園直接「空運」而來的建築物，也相當吸引大家的關注。這棟像是歐洲城堡的咖啡廳，其實就是「邸家咖啡 Deja Brew」，不僅外觀吸睛，其融合了精緻排餐、創意料理與專業手沖咖啡的餐飲實力，可有不少人特地跑一趟只為了看這不一樣的風采。



▲桃園景觀咖啡廳推薦！邸家咖啡 宛如踏入歐洲城堡，桃園必拍景點在這（攝影：蕭芷琳）



▲菜單還有「奶油白酒蒜香文蛤義大利麵」蛤蜊也給得相當豪邁，讓人食指大動（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳推薦：北橫之驛 玻璃屋咖啡廳

位於桃園大溪、北橫公路（台七線）起點的「北橫之驛」，近來成為旅人心中的隱藏版美食地標。由舊大溪遊客中心蛻變而成的玻璃屋景觀餐廳，以大片綠意、陽光與建築融合的空間設計，打造出宛如城市溫室花園般的清新氛圍。這裡不僅提供旅途中舒適的休憩環境，更以多樣化餐點和貼心服務擄獲遊客青睞，成為北橫行程中不可錯過的第一站。



▲桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍（攝影：蕭芷琳）



▲「青醬海鮮燉飯」也很受好評，燉飯上豪邁地放上酥脆軟殼蟹、鮮嫩干貝與彈牙蝦球（攝影：蕭芷琳）