桃園景觀咖啡廳推薦！見山景觀咖啡餐廳 270度百萬夜景、低消只要100，打卡再送薯條、雞塊。

桃園景觀咖啡廳必訪亮點一次收集！龍潭乳姑山「見山景觀咖啡餐廳」擁有270度百萬夜景，低消只要100元，打卡還送薯條或雞塊，從黃昏一路看到深夜，是超高CP值景點。

桃園龍潭的乳姑山一向是觀賞夜景的絕佳地點，桃園景觀咖啡廳「見山景觀咖啡餐廳」自試營運以來，每到假日晚上都有不少人專程前往看夜景。不只可以享受能遠眺台北101的270度夜景，還能以每人僅 100 元的佛心低消入場，再加上打卡送薯條、雞塊等活動，整體CP值超級高。特別推薦大家準時在下午5點開門抵達，從黃昏的晚霞到深夜的燈海，體驗兩種不一樣的享受。



▲桃園景觀咖啡廳「見山景觀咖啡餐廳」自試營運以來，每到假日晚上都有不少人專程前往看夜景（攝影：蕭芷琳）



▲桃園景觀咖啡廳推薦「見山景觀咖啡餐廳」 每人僅 100 元的佛心低消入場，再加上打卡送薯條、雞塊等活動，整體CP值超級高 （攝影：蕭芷琳）

景觀、美食、深夜營業一次滿足！龍潭夜景咖啡廳新選擇

桃園景觀咖啡廳推薦「見山景觀咖啡餐廳」坐落於龍潭乳姑山半山腰，以開闊視野著稱。從餐廳內部便能欣賞整片桃園盆地延伸至北市的城市夜色，若天氣良好，連台北 101 的光影也能清晰可見。室內以大片落地窗打造，不受氣候限制就能舒適賞景；而戶外露台則更適合喜愛與風景零距離接觸的旅客，可在輕風與夜色包圍下自在用餐。



▲桃園景觀咖啡廳推薦「見山景觀咖啡餐廳」坐落於龍潭乳姑山半山腰，以開闊視野著稱 （攝影：蕭芷琳）



▲桃園景觀咖啡廳推薦「見山景觀咖啡餐廳」還有附設超大停車場，不用怕沒地方停車 （攝影：蕭芷琳）



由於「 見山景觀咖啡餐廳 」採寵物友善政策，只需準備推車或牽繩便可攜伴同行，使整體氛圍更加輕鬆親切。「 見山景觀咖啡餐廳 」不只是夜景咖啡廳，更是深夜探訪的好去處；營業時間集中在傍晚至深夜，平日營業至凌晨兩點，週六更延長至凌晨三點，讓夜貓族得以在最靜謐的時段享受城市燈海。以如此景觀條件與低消設定相比，見山堪稱桃園最容易親近的夜景咖啡廳之一。



▲ 桃園景觀咖啡廳推薦「見山景觀咖啡餐廳」營業時間集中在傍晚至深夜，平日營業至凌晨兩點，週六更延長至凌晨三點（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳推薦「見山景觀咖啡餐廳」低消只要100元！

雖主打夜景，但「見山景觀咖啡餐廳」在餐點上同樣展現了超越一般景觀店的水準。店內供應多款異國風料理，包括義大利麵、燉飯、排餐、炸物、甜點、咖啡及調酒等，選擇多元且風味穩定，重點是低消還只要100元，相當划算。而店家目前推出打卡活動，只要2人於社群平台公開分享店內照片，便可免費獲得一份酥脆薯條，3人則送雞塊，這項優惠讓不少旅客拍完夜景後更添一份小確幸。



▲桃園景觀咖啡廳推薦「見山景觀咖啡餐廳」只要2人於社群平台公開分享店內照片，便可免費獲得一份酥脆薯條（攝影：蕭芷琳）



憑藉迷人的 270 度百萬夜景、入手門檻極低的 100 元低消、貼近自然的環境設計，以及超出預期的餐點品質，「見山景觀咖啡餐廳」在眾多景觀店中成功脫穎而出，成為桃園龍潭最新的人氣觀景據點。無論是想在忙碌生活中尋找片刻放鬆、想與朋友深夜相聚聊天，或打算安排一場浪漫夜景約會，「見山景觀咖啡餐廳」都能滿足，建議大家提前訂位，或是提早抵達，才不會過於久候。



▲桃園景觀咖啡廳推薦「見山景觀咖啡餐廳」建議大家提前訂位，或是提早抵達，才不會過於久候（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳推薦 龍潭餐廳推薦 見山景觀咖啡餐廳

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號

營業時間：星期一、二、四、五、日17:00–02:00；星期六17:00–03:00；星期三公休

＊低消100元、用餐時間

更多桃園景觀咖啡廳推薦一次看

推薦閱讀：桃園景觀咖啡廳推薦！邸家咖啡 宛如踏入歐洲城堡，桃園必拍景點在這。

推薦閱讀：桃園景觀咖啡廳推薦！森鄰水岸 180度溪谷美景超好拍、店貓超親人。

推薦閱讀：桃園玻璃屋咖啡廳！北橫之驛 大溪美食推薦，森林系景觀餐廳必拍。