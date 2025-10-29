仙台早餐推薦！浜伸渡邊商店 現選現吃鮮美海鮮，親切老闆娘會說中文

「浜伸渡邊商店」提供新鮮海鮮，旅人可於現場挑選食材並立即享用海鮮丼與生魚片，而且老闆娘會說中文，遂而成為台灣人的熱門仙台早餐選擇。

仙台早餐推薦！位於仙台車站附近的「仙台朝市」是當地人與遊客早晨品嚐海鮮的熱門地點。其中，「浜伸渡邊商店」相當受歡迎，從早上7點便開始營業，提供來自三陸沿岸的新鮮漁獲與自家製海產。旅人可於現場品嚐現點現做的海鮮丼與生魚片定食，以滿滿的海味展開仙台一日遊行程。





「浜伸渡邊商店」熱情歡迎台灣觀光客

有「仙台廚房」之稱的「仙台朝市」距離仙台車站僅約步行5分鐘，「浜伸渡邊商店」不僅販售各式新鮮漁獲，如：鮪魚、生魚片、章魚與海膽等，還提供現場料理與專屬內用座位；而之所以特別深受台灣旅客推薦的原因是，「浜伸渡邊商店」招牌貼有台灣國旗，且老闆娘親切熱情，還會說一點中文，讓台灣旅客可以輕鬆點餐。



「浜伸渡邊商店」現點現吃新鮮海鮮料理

在攤位選好海鮮食材後，店員會親切地帶領旅人前往附近的「浜伸渡邊商店」專屬內用區，此區設有約20席座位，即使是三五好友或家人同行，也能舒適用餐。不過，由於「浜伸渡邊商店」生意興隆，用餐尖峰時段難免需要稍作等候。



「浜伸渡邊商店」必吃經典海鮮丼

「浜伸渡邊商店」提供豐富海鮮料理，從生魚片、海膽、扇貝等，每一樣都鮮美爽口。人氣必嚐首推經典海鮮丼，豐富海味一碗滿足，建議搭配一杯生啤酒，更添爽快感；旅人在「浜伸渡邊商店」不僅能親自挑選新鮮海鮮食材，還能立即享用現做海鮮料理，加上和老闆娘溝通無礙，難怪成為台灣人在仙台朝市的早餐首選！





「浜伸渡邊商店」店家資訊

營業時間：08:00～17:00

地址：仙台市青葉区中央3丁目8‐5 新仙台駅前ビル1F

電話：022-222-2048

仙台美食、旅遊情報

推薦閱讀：陳綺貞歌迷必衝仙台古董咖啡廳！Antique & Cafe TiTi 殘缺的彩虹MV場景，重現昭和風情。

推薦閱讀：米其林推薦仙台拉麵！DASHIRO 蟬聯2年宮城縣拉麵冠軍，飛魚出汁醬油拉麵吃起來。

推薦閱讀：仙台第一名拉麵！中華そば 嘉一 每天只賣四小時，雞湯拉麵配雞皮。

推薦閱讀：親子首選仙台景點！八木山動物園猛獸、北極熊一次看，近距離互動可愛小動物，票價超佛心。