京都平價居酒屋推薦！米福 天婦羅必點超酥脆，生魚片壽司、抹茶啤酒超有特色。

京都平價居酒屋「米福」人氣爆棚！主打100%米油酥脆天婦羅、漁港直送海鮮，壽司、刺身超新鮮，抹茶啤酒也很有特色，是京都必訪美食名單。

京都不只擁有傳統懷石料理與京野菜美饌，近年備受討論的平價居酒屋「米福（Komefuku）」更以天婦羅、壽司與高鮮度海味成功擄獲旅客與在地人目光。主打 100% 米油現炸天婦羅、漁港直送海鮮，加上午間套餐高CP值，引爆排隊風潮，也讓它成為京都必訪的人氣美食地標。



▲京都平價居酒屋推薦！米福天婦羅超酥脆、鮮魚直送太犯規，必點壽司、抹茶啤酒超有特色。



▲京都平價居酒屋推薦！米福天婦羅超酥脆、鮮魚直送太犯規，必點壽司、抹茶啤酒超有特色。

京都平價居酒屋「米福」交通方便、提供多語菜單！

「米福」於京都市區共設四條烏丸本店與木屋町店兩家分店，皆位於觀光客最容易抵達的市中心位置，無論午餐或晚餐都相當方便。為了服務全球旅客，店家備有中英韓等多語言菜單，讓外國遊客也能輕鬆點餐。本店以溫潤木質調打造溫馨氛圍，開放式廚房與吧台座位可近距離欣賞天婦羅油炸過程；木屋町店則鄰近河原町、先斗町，周邊夜生活熱鬧，是感受京都夜景的最佳搭配。



▲京都平價居酒屋推薦！米福天婦羅超酥脆、鮮魚直送太犯規，必點壽司、抹茶啤酒超有特色。



▲京都平價居酒屋推薦！米福天婦羅超酥脆、鮮魚直送太犯規，必點壽司、抹茶啤酒超有特色。

生魚片壽司必點！京都平價居酒屋「米福」抹茶啤酒超吸睛

「米福」堅持使用 100% 純米油製作天婦羅，油味清爽、冒煙點高，能完整鎖住食材水分，呈現輕盈酥脆、不油不膩的外衣，是店內最受歡迎的招牌料理。而壽司、生魚片盤盤都亮眼，新鮮漁獲每日直送京都。無論是鮪魚大腹、甜蝦或季節限定魚種，刺身光澤透亮、入口即化，搭配壽司更能感受海味甜度，是老饕公認必點。



▲京都平價居酒屋推薦！米福天婦羅超酥脆、鮮魚直送太犯規，必點壽司、抹茶啤酒超有特色。



▲京都平價居酒屋推薦！米福天婦羅超酥脆、鮮魚直送太犯規，必點壽司、抹茶啤酒超有特色。



再加上 京都限定的 「 抹茶啤酒 」是許多旅客一喝驚艷的特色酒款，兼具啤酒清爽與抹茶香氣，體驗相當有趣。 「米福」以堅持食材品質、100%米油炸製工法、平實價格與友善國際旅客的服務，成功成為京都最具話題的平價居酒屋之一。不論是想吃一份滿足的午餐，或想體驗道地日式居酒屋文化，米福都會是值得收藏的口袋名單。 建議想前往的旅客提前預約，以免錯過這份酥脆鮮甜的美味。



▲京都平價居酒屋推薦！米福天婦羅超酥脆、鮮魚直送太犯規，必點壽司、抹茶啤酒超有特色。

京都平價居酒屋 米福 四條烏丸本店

地址：京都市中京區阪東屋町658 1階（從四條烏丸站步行約3分鐘）

營業時間：午餐 11:30–15:00 (最後點餐時間約14:30)、晚餐 17:00–23:00

更多京都美食餐廳推薦一次看

推薦閱讀：京都必去避暑景點！貴船川床料理 左源太 平價菜單超推，現場候位、抹茶聖代超濃必吃。

推薦閱讀：京都平價壽喜燒推薦！名代木村壽喜燒 百年老字號必吃，黑毛和牛不到700開吃。

推薦閱讀：京都必吃鰻魚飯！松乃鰻寮 貴船神社一日遊別錯過，包廂餐廳、窗外竹林超Chill。