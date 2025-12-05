【tabelog百名店之49-北海道美食】青塚食堂 .小樽七十年民宿海鮮食堂整盒海膽霸氣直上,絕品特大烤鯡魚.tabe

青塚食堂:北海道小樽市祝津3-210，電話:81 134-22-8034，營業時間:10:00-19:00

說來北海道的海鮮是眾多遊客到此的重點之一，新鮮美味那是不在話下，能端出物美價廉的海鮮食堂比比皆是，於是話題也成了吸引客人的重點之一。比方說前前咱們小虎吃貨團北海道餐酒之旅帶大家去的小樽七十年海鮮民宿食堂「青塚食堂」便是以整盒「海膽」的定食聞名。先說結論:Tabelog百名店（3.66）是小樽七十年民宿食堂，一、二樓加起來約200個座位，但用餐時還得排隊候位。按理說招牌是烤鯡魚，畢竟附近是有著滿滿日本遣產北前船及鯡魚故事的鯡魚御，但網路上上爆紅的卻是整盒海膽定食（馬糞/紫海膽），這裡的海膽真的甜爆非常好吃，繼余市「うに乃世壱屋」再來讓團員點頭如搗蒜。除了海膽，這裡的生蠔也很棒，特別是貝類非常新鮮，當然有甘露鯡魚的海鮮丼及烤鯡魚也值得一嚐。

多數人到小樽都在車站、運河邊上，但其實小樽北方的祝津有很多值得一去，值得一嚐的地方。比方小樽貴賓館(個人非常推薦)、祝津水族館、展望台，以及小樽市鰊御殿。而青塚食堂就在小樽市鰊御殿的山丘之下。

說來北海道曾因大量的鯡魚(鰊)名燥一時，咱們小虎吃貨團也帶大家從道北一路追尋到此，有關小樽市鰊御殿和北海道鯡魚的故事，找機會再跟大家好好聊聊。

實際上青塚食堂原是提供海鮮定食的民宿，也經營讓當地漁民吃飯的食堂，因為新鮮又大碗慢慢吸引大量慕名而來的觀光客，如今已是知名的排隊名店，建議最好預先訂位，不然現場可能會排到哭哭。

按照慣例先解釋順便復習一下什麼是「Tabelog(食べログ)」，簡單說就是一個日本鄉民常用的美食評分評論網頁(App)，有一點像台灣人常在google評分。當然現在的Tabelog(食べログ)已然是龐然大物，除了評分外，搜尋和餐廳資訊的功能也很豐富。是以，不少台灣人在日本覓食都靠這份葵花寶典，自然我也是。有關這個app的使用方法，早前我分享過的「Tabelog(食べログ)網頁版使用教學」，在疫情後每天都有不少人搜尋，有興趣的朋友也可以出門右轉參考參考。

進入到「tabelog百名店」的app後，你會發現左側的料理選項條，一共有29個之多，在選項中找到自己有興趣的點擊，這邊附帶說明的是有些熱門、餐廳數較多的選項會細分成東日本及西日本，甚至拉麵還有單獨拉出東京和大阪和北海道。以這篇為例點擊左邊的食堂百名店，第一次點擊(すべて)北海道(縣)，然後第二次點擊選小樽(すべて)可以更細分該縣更小的行政單元。便可得到你想吃的料理及當地入選的餐廳。這個功能方便你快速找到你所處地區的tabelog入選，再配合你自己喜歡的選項，只要花十分鐘左右就能找到對應料理和地域的餐廳。以北海道食堂為例，得到「 青塚食堂」和「シロクマ食堂」兩家的分數都是3.67。

餐廳口就可以聞到陣陣烤海鮮的香氣，最吸睛的自然是超大隻的烤鯡魚，北海道友人說想吃這麼大的烤鯡魚不容易，另外各種貝類也是這裡的名產，雖然很多人是衝著海膽而來。

店裡一二樓含包廂有200個左右的位子，但用餐時間仍得排隊候位......，建議可以早一點、或晚一點來。

我們一早我自就透過日本合作方「繫日之旅」幫團員訂好想吃的品項，包含兩種不同的海膽定食(數量有限，有時無法供應)，因為menu有一整本懶得拍，拍一張給大家參考價位。

這裡的海膽定食真就是每人一盒，品種和價格依當天的狀況而定，通常會有馬糞和紫海膽兩種。

除了一整盒的海膽外，還有一碗白飯，漁夫海鮮味噌和小菜。

至於怎麼吃就隨自己高興，可以一口一口慢慢挖進嘴裡，可以整盒海膽倒進白飯中再慢慢扒。

兩種海鮮都非常甜，但味道有明顯的差距，如果你兩種同時吃的話，就團員的說法，兩種都甜，但甜得不太一樣，口感端就差不多。依我個人而言是比較喜歡紫海膽，比較濃厚但甜度不那麼明顯，也可以理解成比較耐吃，畢竟我還是覺得海膽吃兩三口最好，吃多了容易膩，不管是口感還是味道。另外，個人覺得如果生膩，芥末雖然會破壞部份的海膽甜，但的確是很好的後段吃法，尤其是和白飯、海苔拌在一起。

我的團圓，不少都是夫妻一起報名，就會點不同的海膽或是不同的海鮮分享，常參加的都是好旅友，也都會跟大家分享。

除了海膽定食外，個人也很推以甘露鯡魚為主的海鮮丼，除了名物甘露鯡魚外，還有超大超甜的干貝、貝款、鮭魚卵。

日本只要是漁產豐富的地方，必然會有甘露煮，是一種處理過多當季吃不完海鮮的料理方式，口味上比較重偏甜，算是除了西京燒外個人頗愛的魚類料理之一。這裡的甘露鯡魚非常夠味，魚肉本身比用烤得來的札實，咀嚼後略帶油質的化口甜，好吃得亂七八糟。

味噌湯裡是三四個扇貝超霸氣。

這裡的名物烤鯡魚，愛吃烤魚的朋友，千萬別錯過，挑有蛋的就是了。

這裡的生蠔也很棒，微脆多汁又鮮甜，一口一個剛剛好。

貝類、田蠑連我這個向來不好貝類的都覺得好吃。人多就有這個好處，什麼都可以分食一兩口。最後，說來，如果單是海膽，個人略偏好「うに乃世壱屋」，但這裡的選擇性和其他海鮮，真的是強爆，尤其是鯡魚非常推薦。

