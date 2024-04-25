去九州福岡玩，就住新飯店「Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA」！日本頂級露營品牌Snow Peak第三間住宿插旗福岡近郊，以「沈浸式體驗大自然的純粹美好」為理念，於4月18日正式開幕，在奢華體驗中重新認識大自然的美好。窩客島特別整理5大亮點、3大房型介紹以及海外旅客限定75折優惠，帶大家一起到福岡度假去。







被紐約時報評為「2023年必去的52個景點」之一的福岡市，不僅是九州的市中心，更擁有壯麗的自然景觀，因此Snow Peak第三間旅宿「YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA」便落腳於此，距離福岡機場近有30分鐘車程，方便海外旅客前往。請到知名建築設計師谷尻誠先生操刀，共設計3大房型，將旅宿融入自然中超愜意，海外旅客限定預約可享最高75折優惠。







所有房型的床墊選用福岡縣大川Meuble國產床墊品牌「Literie」，利用特殊光波技術，提供高品質的睡眠環境。VILLA別墅、COTTAGE小木屋採用室內與室外空間無縫銜接的設計，前者為挑高的半開是木造建築，獨特的設計呈現光影變化，彷彿住在洞窟般的錯覺；後者則是將原有的放牧場土地打造成與森林融合的客房，配備私人桑拿和水療浴缸，入住其中超放鬆。獨家特製的「TENT帳篷」房型採用特殊設計的帳篷LAND CAVE，頂奢露營熱愛OUTDOOR的你，一定要先筆記。





日本福岡Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA

開幕日期：2024年4月18日

設施地址：福岡市南區柏原710-2

官方預約網站：https://walkr.tw/D3WJ1g1l



特色亮點整理

1、距離福岡機場近有30分鐘車程。

2、請到知名建築設計師谷尻誠先生操刀，將旅宿融入自然中。

3、海外旅客限定預約可享最高75折優惠。

4、曾在法國巴黎榮獲米其林一星任職的吉武 宏樹坐鎮。

5、使用SDGs友善環境備品。



3大房型、售價

VILLA別墅：75,700日元/人〜（每人每晚，含兩餐，含消費稅）*包含客房服務，營火設備的飲料等）

COTTAGE小木屋：50,100日圓／人起（每人每晚，含兩餐，含消費稅）

TENT帳篷：27,900日圓/人起（每人每晚，含兩餐，含消費稅）



海外旅客優惠

Booking.com 開業75折起優惠

預約期間：2024年3月13日-9月30日

住宿期間：2024年4月30日-9月30日



Expedia 5月限定開業最大75折優惠

預約期間：2024年4月30日-5月26日

住宿期間：2024年4月30日-9月30日