曾受神戶市民、關西地區民眾喜愛的人氣景點「神戸市立須磨海浜水族園・須磨海浜公園」經過重新整備後，換然一新！以水族館「神戸須磨SEA WORLD」為中心，彙集了遊樂區、娛樂設施及飯店，預計於2024年6月1日盛大開幕。搶在開幕前，先來一睹坐擁日本首座海豚互動泳池的飯店「神戸須磨 SEA WORLD HOTEL」！

「神戸須磨 SEA WORLD HOTEL」6月嶄新開幕

這次與水族館同步開幕的飯店「神戸須磨 SEA WORLD HOTEL」以「追尋海洋之夢的假日」為主題，致力於帶領下榻旅人踏上海洋之旅的體驗型酒店。所有客房皆面向海景，還設有水族箱的高級客房，以及日本首家「海豚互動泳池」。



▲圖片來源／グランビスタ ホテル＆リゾート



飯店最獨特之處就在於擁有日本首間設置與海豚互動的泳池「海豚泳池」。提供下榻旅人與海豚一起游泳、互動，以及近距離觀察海豚生態的體驗機會。

▲圖片來源／グランビスタ ホテル＆リゾート



而客房類型則分為高級客房及標準客房兩種，不管是高級或是標準客房都面向瀨戶內海，讓人從早到晚都能沈浸在大海的懷抱中。其中，高級客房中又分為「海洋世界房」、「頂級海洋之王房」等9種房型。

▲圖片來源／グランビスタ ホテル＆リゾート



「海底世界房」以奇幻艙為概念，室內設計讓人聯想到遨遊大海的客船，並以虎鯨黑白色調為主題，打造出優雅的氛圍。此外，房內還設有水族箱，增添海底世界的氛圍。

▲圖片來源／グランビスタ ホテル＆リゾート



同樣值得一訪的高級客房「頂級海洋之王房」以特大號的床及水族箱為特色，房內還設有仿造海濱景觀的漸變燈光和地毯，營造出從白色到藍色的漸變效果。

▲圖片來源／グランビスタ ホテル＆リゾート



此外，凡入住「神戸須磨 SEA WORLD HOTEL」的旅人即可獲得「神戸須磨SEA WORLD」的入場特典，可以隨時隨地盡情享受水族館的樂趣。

▲圖片來源／グランビスタ ホテル＆リゾート

開幕日期：2024年6月1日地址：兵庫県神戸市須磨区若宮町 1 丁目 3-5