漢堡王新口味！蔬菜堡 芥末厚切豬排堡超欠吃，59元速食控朝聖去。

漢堡王又出新口味！這次一次端出兩款全新漢堡，滿足不同口味的饕客。肉食控一定要試試「法式芥末豬排堡」，厚切炸豬排外酥內嫩、佐上酸甜帶果香的法式芥末醬，一口咬下香氣爆棚；想吃得清爽點的蔬食族則不能錯過「洋蔥圈蔬菜堡」，酥炸洋蔥圈搭配生菜與番茄層層堆疊，輕盈無負擔。兩款新品分別於11月4日與11月6日陸續登場，全台門市都能吃得到，最低59元起輕鬆享受。





厚切炸豬排香氣滿分！法式芥末豬排堡超欠咬

「法式芥末豬排堡」是這次主打的浪漫系新漢堡，將厚切豬排炸至金黃酥脆、外香內嫩，口感扎實又多汁。搭配甜中帶酸、帶果香的法式芥末醬，還能吃到微微嗆感的芥末籽顆粒，層次豐富又不膩口。再加上洋蔥與生菜的爽脆口感，每一口都像在法國街頭漫步。單點售價104元、套餐149元，全台門市同步開賣，豬排控別錯過。





蔬食漢堡也能超好吃！洋蔥圈蔬菜堡清爽登場

想吃得輕盈又不失飽足感，「洋蔥圈蔬菜堡」絕對會讓蔬食控愛上。這款鍋邊素可食的新品，堆滿生菜、番茄與香酥洋蔥圈，一口咬下層次豐富。外層酥脆、內餡軟嫩，加上烤肉醬與美乃滋的雙重風味，再疊上起士片鹹香加分。單點59元、套餐99元就能開吃，是想兼顧美味與健康的最佳選擇。



漢堡王 法式芥末豬排堡

販售價格：單點104元、套餐149元

販售時間：2025/11/4~售完為止，正餐販售時間至打烊前30分鐘 (各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準)

販售門市：全門市



漢堡王 洋蔥圈蔬菜堡

販售價格：單點59元、套餐99元

販售時間：2025/11/6起，正餐販售時間至打烊前30分鐘 (各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準)

販售門市：全門市







