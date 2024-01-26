麥當勞經典角色回來了！台灣麥當勞這次大玩Y2K復古風，推出經典角色馬克杯對杯加價購，集結超人氣「麥當勞叔叔、大鳥姊姊」以及「奶昔大哥、漢堡神偷」，並且用超可愛「抖抖」畫風打造專屬LINE貼圖、捷運車廂裝飾，讓麥當勞鐵粉通通要朝聖。



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如果是麥當勞鐵粉，一定對經典角色「麥當勞叔叔與好朋友系列」很懷念，這次麥當勞以Y2K風格，推出全新「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」馬克杯對杯，一起慶祝這4位角色40週年，對杯組合分為「麥當勞叔叔與大鳥姊姊」、「奶昔大哥與漢堡神偷」共兩組，只要買任一餐點，加價368元就能換購一組，1/31起限量售完為止。







除此之外，台灣麥當勞更以「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」為主題，1/29起在麥當勞台北昆明餐廳，打造概念旗艦餐廳，其中包含獨家圖樣設計的抖抖風格樓梯、玻璃窗等打卡點，在北捷板南線還有超萌「麥當勞車廂」可以拍到本次抖抖主題圖案，加入麥當勞LINE官方帳號，還能免費領取40週年「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」的潮可愛貼圖、手機桌布，麥當勞鐵粉通通追星去。





麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起 馬克杯對杯加購活動

販售期間：1月31日上午11:00起至2月27日（或售完為止）



販售資訊：

麥當勞叔叔與大鳥姊姊 馬克杯對杯：任一餐點加價368元，限量2.5萬組。

奶昔大哥與漢堡神偷 馬克杯對杯：任一餐點加價368元，限量1.5萬組。



注意事項：

1、部分餐廳未販售，請依各餐廳供應為主，數量有限，售完為止。

2、歡樂送、McCafé專屬櫃檯、機場店恕不販售



麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起 主題活動

概念旗艦餐廳

活動期間：2024/01/29起

活動內容：麥當勞台北昆明餐廳打造「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」獨家圖樣設計的抖抖風格樓梯、巨幅玻璃窗等布置。



北捷車廂佈置

活動期間：2024/01/30起

活動內容：台北捷運板南線部分車廂內，塗裝「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」的專屬設計圖樣、角色專屬互動遊戲。



官方LINE貼圖

活動期間：2024/01/30起

活動內容：加入麥當勞LINE官方帳號，免費領取40週年「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」貼圖及手機桌布。



詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。