每年農曆春節必吃速食，除了麥當勞薯來堡、還有肯德基金沙雞！肯德基超人氣「富貴開運金沙雞」這次在2/1起強勢回歸，在口味上除了調整升級之外，再加碼推出鹹香點心「金沙薯條」，還有限定版小物「開運金雞腿聖筊」，讓速食控過年揪團吃一波、抽一波。



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肯德基新品「富貴開運金沙雞」配合春節話題，自2/1-3/4期間限定開賣，本次肯德基金沙雞再升級，特別使用紅土鹹蛋黃搭配蒜頭、羅勒、芫荽籽等辛香料爆炒，打造鹹香金沙醬，搭配經典必吃咔啦脆雞、撒上帕瑪森乾酪絲，春節全家聚餐就開吃。







除了炸雞新品之外，肯德基本次加碼推出限定點心「金沙薯條」，以本次特製鹹香富貴金沙醬，淋人超人氣香酥脆薯，讓人吃到狂舔手手。本次新品系列「富貴開運金沙雞、金沙薯條」除了可單點之外，還有單人餐、XL套餐，以及8入炸雞桶餐、12入炸雞餐等規格，滿足不同聚餐需求。





肯德基 富貴開運金沙雞 新品資訊

特別的是，肯德基在農曆新年期間，買「富貴開運金沙雞」指定套餐，免費送一份「龍年限定紅包袋」，並且即日起登入PK APP，天天可以抽紅包，最大獎點數888點。此外，在2/1起進入「富貴開運金沙雞活動網頁」，體驗線上求籤、炸雞擲筊活動，就有機會抽中「富貴開運金沙雞XL套餐」免費兌換券，或是獵奇小物「開運金雞腿聖筊」等獎項，讓炸雞控要吃也要抽。

供應期間：2024/02/01-03/04

品項及價格：

富貴開運金沙雞：單點75元、XL套餐241元。

金沙薯條：單點65元、加點59元。



肯德基 春節限定活動

1、凡購買「富貴開運金沙雞」指定套餐，就送「龍年限定紅包袋」，一份2入，限量送完為止。



2、於2/1起至「富貴開運金沙雞」活動網頁，完成線上求籤，有機會抽中「富貴開運金沙雞XL套餐、開運金雞腿聖筊」等獎項。



3、即日起至2/19期間，登入PK雙饗卡 APP 天天抽紅包 888 點，使用APP下單再抽純金黃金元寶，買「富貴開運金沙雞」再享 2.5%回饋。



詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。