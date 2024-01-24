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超狂燒肉海鮮丼！定食8聯名台中「老井燒肉」3款燒肉丼開吃，神還原「燒牛丼、雞白湯」台中燒肉吃起來。

2024-01-24 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：78
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編輯 張人尹

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超狂「燒肉海鮮丼」吃起來！爭鮮集團旗下「定食8」，特別聯手台中超夯「老井極上燒肉」，把精緻燒肉打造成3款燒肉+海鮮的「海陸丼飯」組合，並且把老井燒肉的「雞湯、小菜、飲料」通通神還原，讓人不用衝台中，就能吃到定食版「老井燒肉」。

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定食8 X 老井極上燒肉 聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
定食8 X 老井極上燒肉 聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

爭鮮旗下「定食8」這次特別攜手「老井極上燒肉」，讓人不用衝台中、新竹，就能吃得到老井，並且以燒肉丼的形式，打造個人專屬的燒肉套餐，就算約不到人也能吃燒肉。本次聯名共推出「老井特選鰻牛丼、極上鮭貝燒牛丼、十勝燒蝦厚豚丼」，以牛+鰻、牛+鮭+干貝，以及豚+蝦，每款都是海陸組合，並且搭配「聯名秘傳醬汁」碳火燒烤，肉肉控吃到超滿足。
定食8 X 老井極上燒肉 聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
定食8 X 老井極上燒肉 聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

特別的是，定食8每一份老井聯名套餐，都會搭配一碗濃厚系「雞白湯」、經典小菜「剝皮辣椒、紫蘇南瓜泥」，以及飲品「鳳梨柳橙冰茶」，還原老井店內供應的暖胃雞白湯、招牌小菜等元素。此外還有版「鮮味花蛤雞白湯」，加入花蛤更增添海味，以及「上選牛肋串、上選豚燒串」讓肉肉控吃到超滿足。
定食8 X 老井極上燒肉 聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
定食8 X 老井極上燒肉 聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



本次定食8與老井燒肉聯名活動，在01/25-05/02期間限定供應，除了聯名餐點之外，只要在定食8門市單筆消費滿500元，就送一張老井極上燒肉「主廚招待券-安格斯玫瑰牛小排」，讓人吃完定食8，再衝「老井極上燒肉」吃肉肉。
定食8 X 老井極上燒肉 聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
定食8 X 老井極上燒肉 聯名 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

定食8 X 老井極上燒肉 聯名活動

活動期間：2024/01/25-05/02
活動限定餐點：
老井特選鰻牛丼：280元
十勝燒蝦厚豚丼：260元
極上鮭貝燒牛丼：260元
鮮味花蛤雞白湯：50元
上選牛肋串：100元
上選豚燒串：90元
鳳梨柳橙冰茶：50元

聯名限定活動：01/25-05/02在定食8門市單筆消費滿500元，就送一張老井極上燒肉「主廚招待券-安格斯玫瑰牛小排」。

詳細活動規範及供應情形，依 定食8 官方公告為準。

 

 

 

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