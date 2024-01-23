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可不可1+1優惠99元！可不可春節限定「迪士尼不銹鋼杯、迪士尼紅包袋」新品買爆，春節加碼「2杯99元」優惠先搶。

2024-01-23 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：可不可 人氣：1,874
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編輯 張人尹

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可不可優惠2杯99元喝起來！超夯手搖杯「可不可」這次再推出新飲料「橘果熟成」挑戰飲料控口袋名單，此外還有讓粉絲們瘋狂的「迪士尼系列」周邊小物推出新品，米奇好朋友系列不銹鋼杯、春節限定紅包袋、還有全新紙杯包裝，這次也要喝飲料、搶起來、拍起來。

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可不可 迪士尼系列 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
可不可 春節飲品優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

可不可時隔近兩個月又推新品「橘果熟成」，以季節盛產的「台灣柑橘」搭配經典的熟成紅茶，其中還能咬得到茂谷柑果粒，打造清新、酸甜的橘子紅茶喝法。此外，在1/25起也推出4款全新米奇主題設計杯身，不同於第一波繽紛設計，這一波以米奇、米妮、唐老鴨、黛西4角色搭配4顏色設計，拍照打卡都可愛。
可不可 新品橘果熟成 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
可不可 迪士尼系列 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，可不可也推出全新一波「迪士尼不銹鋼杯」系列，與環保杯品牌「(hoo)da」聯名推出3款顏色，可不可藍、灰白色、金屬原色可選擇，搭配米奇與好朋友們通通放上杯身，粉絲一定要收藏。針對春節話題，可不可加碼推出「紅包袋、春聯」滿額活動，消費滿150元並出示會員，就送「迪士尼系列 新年限定紅包袋組」，此外用會員好友點數10點加99元可換購「可不可新年春聯組」，春節應景小物一次Get。
可不可 迪士尼系列不鏽鋼杯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
可不可 春節小物 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



不只有春節小物，可不可預告在2/5起推出春節限定「寄杯」優惠活動，超人氣「草莓紅茶、胭脂紅茶、胭脂多多+水玉」買10送1，「草莓紅茶＋菓玉、草莓歐可、草莓波登、柚果紅茶」享5杯95折。此外還有1+1優惠價99元活動，任選「草莓歐可/草莓波登」任一杯，搭配「胭脂紅茶/麗春紅茶+水玉」任一杯，享組合價99元，過年放肆喝起來。
可不可 春節飲品優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
可不可 春節飲品優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

可不可 新品橘果熟成

上市日期：2024/01/25
售價：
北部、離島 L$70 M$60
中南、一般 L$65 M$55
 

可不可 迪士尼系列不鏽鋼杯

上市日期：2024/01/25
款式：700ml 可不可藍色、700ml 灰白色、500ml 金屬原色
售價：700ml款990元、500ml款890元
 

可不可 春節小物活動資訊

上市日期：2024/01/25
Kebuke 迪士尼系列 紅包袋組：會員消費滿$150即贈、非會員消費滿＄180即贈（不累贈，送完為止）。
Kebuke 好運龍總來品牌春聯組：會員點數加價購10點+$99元

 

可不可 春節飲品優惠資訊

新春快閃 龍賀禮1+1  (限量1000組)
活動時間：2024/2/5-2024/2/14
票券內容：1+1全台均一組合價99元 (2杯一組)
票券期限：購買後30天內
票券適用區域：全台可不可熟成紅茶門市
注意事項：外送平台不適用、不適用會員消費門檻及點數累積。數量有限，售完為止。 

開運限定 寄杯優惠組
活動時間：2024/2/5-2024/2/28
票券內容：
1、十足乎乾組 買10送1：草莓紅茶 (L) 、胭脂紅茶 (L) 、胭脂多多+水玉 (L) 
2、五告喝拎組 5杯95折：草莓紅茶＋菓玉 (M) 、草莓歐可 (M)、草莓波登 (M)、柚果紅茶 (M)
票券期限：3/15前
票券適用區域：依票券內載明適用區域為主

詳細活動規範及供應情形，依 可不可 官方公告為準。

 

 

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