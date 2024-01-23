小七咖啡杯塞又回來了！7-ELEVEN先前春節限定「咖啡杯塞」系列，讓許多鐵粉瘋狂搜集、打卡，這次針對2024春節推出「金好運旺龍來」鳳梨咖啡新品系列，並且搭配超萌「鳳梨造型杯塞」，其中還有隨機金龍造型，讓粉絲們通通喝咖啡、抽起來。



推薦閱讀：迷客夏新品草莓冰淇淋！迷客夏Pocky聯名「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」，草莓季限定「Pocky草莓棒冰淇淋」草莓控開吃。







7-ELEVEN針對農曆春節，在1/24起推出全新飲品系列「金好運旺龍來」，以在地金鑽鳳梨作為主角，分別推出「鳳梨風味拿鐵、鳳梨風味冰茶、鳳梨風味氣泡珍珠」共3款新飲品，搭配期間限定龍年設計杯，打造春節好運旺旺的意向。





此外，活動期間每買一杯「金好運旺龍來」鳳梨飲品系列，就隨機贈送一款「鳳梨吉字杯塞」，以鳳梨造型搭配「金、好、運、旺、龍、來」等字樣，其中還有小龍造型款、以及金色限定版，總共12種款式隨機出貨，讓咖啡控們邊喝邊收集。





不只咖啡飲品，7-ELEVEN思樂冰系列也推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，1/24起換上大紅色金龍主題杯身，並且在每一個杯子上都有「貼紙抽獎」設計，撕開貼紙就能獲得優惠獎項，有機會抽中「思樂冰2杯1元」優惠，以及限定周邊「可口可樂團聚麻將組、隨身餐具組、龍年紀念撲克牌」等好禮，讓人過年好運抽起來。





7-ELEVEN「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品

供應期間：2024/1/24~2024/2/13

品項及價格：

CITY CAFE金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵

價格: 中熱杯68元，大冰杯78元



CITY TEA金好運旺龍來鳳梨風味冰茶

價格: 特大杯78元



CITY PEARL金好運旺龍來鳳梨風味氣泡珍珠

價格: 特大杯88元



7-ELEVEN「金好運旺龍來」杯塞活動

贈送方式：

購買CITY金好運旺龍來系列鳳梨風味飲品系列任一杯，隨杯贈鳳梨造型杯塞一款，共有「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」6款(隨機出貨)；另有6款金色限量版本，共12款鳳梨杯塞，共限量約58萬個，送完為止。



加碼活動：

全套蒐集於2/13前上傳7-ELEVEN粉絲專頁指定貼文，或由「OPENPOINT行動隨時取」購買指定咖啡，享有由真愛密碼專屬打造的「旺」款「999.9純金鳳梨」抽獎機會。





7-ELEVEN 思樂冰龍年特大杯活動

活動期間：2024/1/24~2024/3/31

活動內容：

於活動期間購買特大杯思樂冰(不限品項)，即可獲得龍年特大杯限定杯款，撕開「撕樂大吉」貼紙體驗杯上驚喜。



獎籤兌換期間：2024/1/24(三)~2024/3/31(日)



獎項內容：

可口可樂6項大獎、限定門市思樂冰(可口可樂、果漾蘋果風味蘇打口味)任2杯最低只要1元起，杯杯有獎(100%中獎率)



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。



