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迷客夏新品草莓冰淇淋！迷客夏Pocky聯名「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」，草莓季限定「Pocky草莓棒冰淇淋」草莓控開吃。

2024-01-22 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：迷客夏 人氣：550
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編輯 張人尹

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迷客夏新品是「Pocky草莓棒冰淇淋」！主打鮮奶飲品的手搖杯「迷客夏」，這次在草莓季特別攜手經典零食「Pocky草莓棒」，推出限定版「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」加上Pocky草莓棒的套餐組合，即日起在迷客夏全台門市開賣，草莓控搶先吃起來。

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迷客夏 庫奇草莓歐蕾冰淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

迷客夏這次看準草莓季話題，特別攜手經典點心「Pocky草莓棒」，把草莓棒變成「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」，其中使用當季草莓，把果肉熬煮後，在冰淇淋中加入cream cheese打造滑順口感、並以餅乾碎增添層次，還有超可愛「Pocky草莓棒」聯名包裝，即日起在迷客夏門市開賣。
迷客夏 庫奇草莓歐蕾冰淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，迷客夏也在門市同步開賣「庫奇草莓歐蕾+Pocky草莓棒」組合優惠價99元，讓冰淇淋控一口冰、一口草莓棒挖著吃，此外也推薦買迷客夏飲料，自己DIY設計「草莓冰淇淋+奶茶」打造最療癒草莓冰淇淋飲品喝法。
迷客夏 庫奇草莓歐蕾冰淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
迷客夏 庫奇草莓歐蕾冰淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

迷客夏 庫奇草莓歐蕾冰淇淋

上市日期：即日起上市
售價：75/杯
優惠組合：「庫奇草莓歐蕾+Pocky草莓棒」組合優惠價99元。

詳細活動規範及供應情形，依 迷客夏 官方公告為準。

 

 

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迷客夏 Pocky草莓棒 草莓 冰淇淋
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