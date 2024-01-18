小七咖啡也有數位體驗！7-ELEVEN特別針對農曆新年，在1/24起推出「好運龍來刮刮樂」線上活動，連續19天，天天都能抽「咖啡買一送一」限定優惠，除此之外，小七加碼推出超應景「卡通紅包袋」多達13個卡通角色選擇，搶攻春節商機。



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呼應農曆年節「刮刮樂」熱潮，7-ELEVEN自1/24至2/11期間推出數位版「好運龍來刮刮樂」活動，在7-ELEVEN APP、或是7-ELEVEN官方LINE都能玩刮刮樂，最大獎是「咖啡任選買一送一」，此外還有2件59折、2件79折、2件89折優惠，一天最多可以抽4次，抽到的優惠條碼直接拿到7-ELEVEN門市就可以使用。





就算沒抽到買一送一也沒關係，7-ELEVEN再加碼隱藏版「買一送一」玩法，只要用7-ELEVEN APP玩咖啡刮刮樂，並且把「獲得的優惠」拿到7-11門市兌換2次，就直接送你「CITY同品項買一送一優惠券」，同時再加碼抽「雙人遊法國巴黎機+酒(乙份)」。





針對農曆年最應景的「紅包」話題，7-ELEVEN門市內推出多款卡通主題紅包袋，其中包含「迪士尼、皮克斯、多啦A夢、史努比、卡娜赫拉的小動物」共12款角色的龍年限定紅包袋，一組4入不同圖案，每包49元。龍年再加碼推出「七龍珠超系列燙金紅包袋」，以龍年全新設計，3入組69元，包給晚輩、小孩超需要。





7-ELEVEN 好運龍來刮刮樂 咖啡優惠

過年準備狂吃的零嘴，7-ELEVEN這次準備「新春日本名物」新品系列，首推包含超涮嘴「北海漁火帆立貝、炸海苔」，以及超夯甜點「黑雷神克力蛋糕餅乾、草莓半月形可可、哈密瓜半月形可可」，以及逗趣造型的「味覺糖忍者8字軟糖」系列，在1/16-2/20期間可享買二送一優惠，趁過年前先把零食屯起來。

活動時間：2024/1/24(三)10:00至2/11(四)19:00 (獎項兌換至02/11 23:59)

活動內容： 至指定平台玩「好運龍來刮刮樂」可獲得遊戲折扣籤卡，憑卡可兌換指定CITY飲品優惠。

活動平台：7-ELEVEN APP，以及7-ELEVEN官方LINE，天天可各玩2次。



1、7-ELEVEN APP：首頁點擊遊樂場→進入活動遊玩獲得折扣籤卡→到門市出示條碼享CITY系列飲品優惠(優惠券存放路徑:7-ELEVEN APP 我的好康→活動贈獎)



2、7-ELEVEN LINE 官方帳號：點擊選單→進入活動獲得折扣籤卡→到門市出示條碼享CITY系列飲品優惠(優惠券存放路徑:7-ELEVEN LINE官方帳號→好運龍來刮刮樂活動→優惠券)



活動獎項：

1、CITY系列飲品(冰熱不限)指定CITY品項：CITY CAFE大杯以上、精品咖啡、現萃茶、珍珠系列、不可思議咖啡品項任選買1送1(價低者折)或2件89折或任選2件79折或任選2件59折(以五捨六入計算)



2、7-ELEVEN APP加碼：指定活動期間每兌換2次咖啡優惠條碼，可獲得指定CITY同品項買一送一優惠券，及抽獎機會乙次(可累計)，有機會獲得「雙人遊法國巴黎機+酒(乙份)」。





7-ELEVEN春節卡通紅包推薦

12大人氣卡通明星燙金紅包袋：49元/包（每包4入）

七龍珠超系列燙金紅包袋：69元/組（每包3入，共2組）





7-ELEVEN新春日本名物 新品推薦

活動時間：2024/1/16-2024/2/20

活動內容：指定品項任選買二送一(價低者送)

推薦品項：

味覺糖忍者8字軟糖可樂風味

價格：$69



味覺糖忍者8字軟糖葡萄風味

價格：$69



日本Sokan粗海帶莖(薄鹽)

價格：$59



日本Sokan細海帶莖(紫蘇梅)

價格：$59



札榥美食夕張哈密瓜半月形可可

價格：$199



札榥美食北海道草莓半月形可可

價格：$199



日本北海道牛奶長崎蛋糕3入

價格：$139



日本甘王草莓蛋糕3入

價格：$139



日本黑雷神馥郁巧克力蛋糕餅乾

價格：$29



北海道限定粉紅雷神草莓巧克餅乾

價格：$229



日本Maruka炸海苔芥末風味

價格：$199



北海漁火帆立貝

價格：$399



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。