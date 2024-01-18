摩斯、航海王聯名福袋來了！這次摩斯漢堡與超夯「航海王」聯名，除了推出限定餐點、限定包裝以及加價購周邊小物之外，這次更針對農曆春節話題，引進限定版「航海王福袋」、以及春節小物「航海王紅包袋」，讓粉絲們又有理由再衝摩斯吃一波。



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摩斯漢堡自即日起至2/29期間，推出滿額抽獎活動，只要單筆消費滿230元並且登錄發票，就有一次抽獎機會，最大獎包含「一萬元摩斯卡儲值金」，二獎是日本直送的「摩斯X航海王聯名福袋」20名，內容包含航海王毛毯、航海王上衣、斜背包一次擁有。如果想增加中獎機會，買「燒肉饗宴珍珠堡、漁人蝦貝雙鮮堡」或航海王聯名周邊，中獎機會變2倍，鐵粉要筆記。







除了登錄發票抽獎之外，摩斯漢堡再加碼，活動期間消費滿230元，隨發票一起提供「新春抽獎券」一張，有機會獲得「摩斯炸蝦堡+大杯冰紅茶組」、「超級大麥薑燒珍珠堡+大杯冰紅茶組」或是航海王聯名限定款「黃金點心盒」免費兌換券，送讓粉絲免費吃一波。





配合春節話題，摩斯漢堡也提供「航海王紅包袋」免費送，在即日起至2/9前，只要完成指定任務3選1，就能獲得一組航海王紅包袋。指定任務包含「摩斯卡單筆現金儲值500元、購買航海王聯名週邊、消費雙人分享餐或全家餐」，完成任一項就能獲得。



摩斯漢堡新春抽獎活動

活動期間：即日起至2024/02/29

活動條件：至摩斯漢堡單筆消費滿230元。

抽獎方式：

1、上摩斯官網登錄發票，即可獲得一次抽獎機會。買「燒肉饗宴珍珠堡、漁人蝦貝雙鮮堡」或航海王聯名周邊，登錄發票享2次中獎機會。獎項包含萬元摩斯卡儲值金、日本直送航海王聯名福袋。



2、隨發票隨機列印一張「新春抽獎券」，有機會獲得餐點、套餐免費吃，獎項依券面說明為準。



摩斯漢堡 航海王紅包袋贈送活動

活動期間：即日起至2024/02/09

活動方式：至摩斯漢堡完成以下任一項指定任務，就送「摩斯Ｘ航海王紅包袋」一組，圖案隨機。

指定任務：

1、摩斯卡單筆現金儲值500元。

2、購買航海王聯名週邊。

3、購買雙人分享餐或全家餐。



詳細活動規範及供應情形，依 摩斯漢堡 官方公告為準。