小七七龍珠周邊，買起來！配合2024龍年，超帥「七龍珠」是最應景、最受歡迎的龍年IP之一，這次7-ELEVEN特別在1/24起推出「七龍珠快閃購」限定活動，在門市推出限量七龍珠周邊小物，不用加價購、不用極點、可以直接用43折起價格把周邊掃回家。



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7-ELEVEN「七龍珠快閃購」自1/24起開賣，到小七門市就能買到超過11款限量七龍珠周邊，包含龍珠造型的「七龍珠捏捏樂」舒壓球，以及「七龍珠神龍珠抱枕」在袋中有7顆龍珠小球神還原，而「七龍珠存錢筒」也以龍珠造型設計，粉絲放在書桌前、辦公桌前超帥。







除此之外，本次周邊還有普烏造型「七龍珠造型墊」當地墊、當蓋毯都實用，還有包款系列「悟空兩折短夾、悟空票卡錢包、神龍零錢包/悟空零錢包、悟空直側包/神龍直側包、悟空後背包/神龍後背包」等5種包款，搭配經典的悟空圖案、神龍圖案，低調又增添質感。





7-ELEVEN 七龍珠快閃購

特別的是，鎖定農曆春節話題，7-ELEVEN本次快閃購推出199元「七龍珠-立體春聯」立體造型超吸睛，其中一星龍珠還是懸吊設計，視覺效果更動態。7-ELEVEN在門市中加碼推出「七龍珠專案架」，提供多款應景的「七龍珠紅包袋、環保購物袋、斗方、春聯」等小物，龍年跟著帥一波。

活動期間：2024/1/24下午15:00起，至2024年2月20日(二) (23：59)止。

活動方式：7-ELEVEN門市限量推出七龍珠周邊商品，售完為止。

活動商品：

七龍珠捏捏樂

售價：299元



七龍珠神龍珠抱枕

售價：599元



七龍珠造型墊

售價：599元



七龍珠肥皂彩盒

售價：799元



七龍珠-立體春聯

售價：199元



七龍珠存錢筒

售價：599元



悟空兩折短夾

售價：599元



悟空票卡錢包

售價：299元



悟空直側包/神龍直側包

售價：599元



悟空後背包/神龍後背包

售價：999元



神龍零錢包/悟空零錢包

售價：199元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。