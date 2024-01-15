超萌「五桐號DinoTaeng」春節禮盒買起來！手搖杯五桐號與韓國插畫IP「DinoTaeng」聯名，一度掀起粉絲搶買熱潮，先前除了集點小物之外，五桐號還與華航推出聯名點心，只在華航班機上供應。這次五桐號與黃鋼更聯手推出限定新品、春節禮盒，在華航官網開賣，不用搭飛機、不用喝飲料集點，就能入手。



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五桐號與華航先前推出多款機上點心，在特定航線、特定艙等供應，這次推出新口味點心「草莓蜜香紅茶達克瓦茲、鐵觀音蜜桃馬卡龍、靜岡抹茶瑪德蓮、烏龍綠茶凍冰淇淋、烏龍茶巧克力酥餅」以及限定飲品「五桐號荔枝烏龍氣泡飲」，自即日起至2024年7月底，在華航指定航線、艙等限定供應。







除此之外，這次五桐號與華航加碼推出新零嘴「Quokka闔家團圓棉花糖Q餅」，包裝特別以Quokka矮袋鼠全家福設計，帶來過年團圓的氣氛。這款隱藏版甜點在小年夜（2月8日）至大年初一（2月10日），只要從台灣出發的華航班機，不分艙等通通都能吃得到。





五桐號X華航 聯名機上點心

其中，本次禮盒以「五桐號珍珠奶茶棉花糖Q餅」為主角，推出2種選擇，首推「珍珠奶茶棉花糖Q餅+聯名馬克杯組」，把超萌週邊馬克杯一套兩杯都帶回家，另一款「珍珠奶茶棉花糖Q餅+聯名馬克杯+桂花烏龍飲」，則是一個咖啡色Quokka馬克杯、2杯隨身版桂花烏龍，過年送禮超適合，1/15起在中華航空eMALL線上獨家開賣，鐵粉手刀買起來。

供應期間：即日起至2024年7月底

供應品項：

五桐號草莓蜜香紅茶達克瓦茲

五桐號鐵觀音蜜桃馬卡龍

五桐號靜岡抹茶瑪德蓮

五桐號烏龍綠茶凍冰淇淋

五桐號烏龍茶巧克力酥餅

五桐號荔枝烏龍氣泡飲

（依不同航線及艙等供應）



加碼品項：Quokka闔家團圓棉花糖Q餅

小年夜（2月8日）至大年初一（2月10日），由台灣出發不限航線全艙等供應。



五桐號X華航 春節禮盒

販售通路：1/15起在中華航空eMALL線上獨家開賣

組合品項：

五桐號聯名馬克杯(2入)＋棉花糖Ｑ餅組：1499元

五桐號棉花糖Q餅＋桂花烏龍飲＋聯名馬克杯(1入)：1299元

活動連結：https://walkr.tw/9uugwW41



詳細活動規範及供應情形，依 五桐號、華航 官方公告為準。