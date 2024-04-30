在晶華就可以吃到Pierre Hermé的馬卡龍！這是一個要排一個多小時的PIERRE HERMÉ馬卡龍，現在台北晶華也買的到，來自法國巴黎的傳奇甜點大師Pierre Hermé即日起至5/31，於Regent Gift Shop外賣櫃及「晶華美食到你家」限量推出全台獨賣的經典之作「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」，搶攻母親節、IG必拍馬卡龍。





這一次PIERRE HERMÉ與晶華合作推出「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」，因應母親節的意象、做出絕無僅有的愛心造型，經典的Ispahan玫瑰覆盆子荔枝口味，是Pierre Hermé 品嚐東歐保加利亞特色小吃後得到的靈感。杏仁蛋白餅是覆盆子和玫瑰花的結合，絲滑綿密的夾心則是由玫瑰、覆盆子、荔枝和奶油交織而成，荔枝的蜜香加上覆盆子酸香令味蕾驚艷，入口後尾韻所透出的玫瑰花香則讓人回味再三，是2024母親節最為華麗且最具品味的糕點選項。





PIERRE HERM最為人所知的拿手糕點就是有著「少女酥胸」美譽的法式甜品「馬卡龍」，在Pierre Hermé精湛廚藝的演繹之下，這款原本就廣受歡迎的甜點更是紅遍全球，世界各地的甜點愛好者甚至不遠千里前往巴黎朝聖，將親自品嚐到Pierre Hermé巴黎本店的「馬卡龍」列為人生願望清單。





而PIERRE HERM在口味多元的各式「馬卡龍」當中，以天然大馬士革玫瑰香氣的杏仁蛋白餅夾著新鮮覆盆莓及香甜荔枝、名為Ispahan的品項更是經典，Ispahan原意是大馬士革玫瑰的一個品種，後來被用來指這款有著玫瑰香氣的馬卡龍，Pierre Hermé獨家創作出的特殊風味，平衡酸甜香、酥脆軟的滋味與口感，世界甜點界至今無人能及。











PIERRE HERM ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕 購買資訊

活動期間：即日起至5/31

建議售價：ISPAHAN 心型馬卡龍蛋糕 8吋售價2,980元

購買通路：Regent Gift Shop外賣櫃

線上通路：晶華美食到你家 https://shop.silkshotelgroup.com/RT





PIERRE HERM ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕 加碼優惠

下載「晶華會」APP成為會員、可現抵400元，每組蛋糕優惠價2,580元，數量有限、售完即止。