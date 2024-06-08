可愛兔兔餐盒在中山站！遊戲橘子集團「文創股長」旗下的超萌IP「緩緩」，特別與全新美式餐盒品牌「吃貨盒子」攜手合作，即日起推出超可愛手繪風「緩緩餐盒」，不只盒子360度可愛無死角，首賣日還有「緩緩」作者擔任一日店長，又簽繪、又提供獨家限量周邊，讓粉絲們集體朝聖。



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「緩緩」美式插畫風格兔子 Dilo，這次變成可愛吃貨！由全新美式餐飲品牌「Foodie Chest 吃貨盒子」與「緩緩」跨界合作，首波推出緩緩插畫主題餐盒，就連店面玻璃門、菜單上也充滿緩緩的插畫，用「美式插畫X美式餐盒」的跨界聯名，讓粉絲們跟著一起吃起來。







其中，餐盒共有3種口味選擇，包含「雞上飯、豬上飯」以薑黃飯作為基底搭配優格白醬，發源自埃及，並且在紐約爆紅。另一款是「燒咖哩」以金黃咖哩搭配香料雞/豬肉、半熟蛋，是日本九州的道地吃法。每款餐點都搭配緩緩插畫的限定餐盒，前後左右四面都有不同圖案，創作者Nick說餐盒視覺以「海盜尋寶」為主題，讓人探索寶藏，找到美食就像發現寶藏一樣雙眼發光。





Foodie Chest 吃貨盒子Ｘ 緩緩 聯名活動

美式餐盒「Foodie Chest 吃貨盒子」即日起在台北當代藝術館內的 MOJO 1921 咖啡店正開賣，到中山站散步光街就能順路開吃，此外在店內也能買得到「緩緩」周邊小物系列，透明手機支架、諧音梗「緩保杯」，還有壓克力吊飾等小物，鐵粉一定要Get，同時吃貨盒子也預告，未來將打造「緩緩美式餐車」，讓粉絲期待可以在更多地方跟緩緩Dilo兔兔一起當吃貨。

活動日期：2024/06/08起

活動地點：台北當代藝術館內 MOJO 1921咖啡店（台北市大同區長安西路39號）