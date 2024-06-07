基德大人來了！2024年度限定「名偵探柯南 100萬美元的五稜星」劇場版電影讓粉絲們超期待，準備一上映就衝去朝聖。這次曼迪為了帶著柯南粉絲們一起嗨，在台北三創打造「名偵探柯南 100萬美元的五稜星」劇場版主題咖啡廳，此外還有北中南3場「柯南快閃店」，不管你在哪通通跟著買爆。



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最新電影版「名偵探柯南 100萬美元的五稜星」將在6/28於台灣上映，集結粉絲最愛的柯南、怪盜基德、平次為主角，圍繞北海道的寶藏及名刀展開奪寶推理戰，讓粉絲們迫不及待衝朝聖。搭上電影話題，曼迪在台北三創打造「名偵探柯南 100萬美元的五稜星」劇場版主題咖啡廳，推出限定餐點、特典、周邊小物，上映前就可以先衝、先暖身。







在快閃咖啡廳中，主打以創意蔬食料理，並且以角色特色設計主餐、甜點、飲料、聖代等餐點，特別推薦怪盜基德主題「北海道白醬燉飯」、服部平次的「大阪飯飯御好燒」，還有電影主題的「五稜星聖代」通通點一輪。其中，點主餐送透卡書籤、點聖代送特製圖卡閃卡、點甜點送角色小卡、點飲品有20款杯墊隨機贈送，特典一定要收藏。





名偵探柯南 100萬美元的五稜星 快閃咖啡廳資訊

特典還不只這樣，自即日起在「名偵探柯南 100萬美元的五稜星」快閃咖啡廳，消費滿600元送一張劇場版劇照寫真卡，總共有20款讓粉絲收藏。此外，單筆消費滿500元即可獲得1點，集滿5點即可獲得閃銀大胸章1個，依照本次劇場版9大角色設計，粉絲通通要Get。如果不能到咖啡廳朝聖也沒關係，這次還有北中南三場「名偵探柯南 100萬美元的五稜星」快閃店活動，6/13起在高雄統一時代百貨、6/18起在台北信義A8、7/19起在台中中友百貨，提供多款劇場版限定新品周邊，包含「日版紀念幣、壓克力卡套、6連鑰匙圈、劇場版郵票」還有怪盜基德預告信的「劇場版眼鏡布」，通通呼應劇場版劇情，在快閃店、在快閃咖啡廳通通都能買得到。

地點：三創生活園區 (台北市中正區市民大道三段2號7樓)

活動期間：2024/06/07起，期間限定。



名偵探柯南 100萬美元的五稜星 快閃店資訊

活動期間：2024/06/13(四)-07/23(二)

活動地點：統一時代百貨高雄店１樓



活動期間：2024/06/19(三)-07/18(四)

活動地點：新光三越台北信義新天地A8館５樓



活動期間：2024/07/19(五)-08/27(二)

活動地點：台中中友百貨C棟13樓國際大廳