想到cama café，最有印象的就是坐在門口的品牌角色「Beano彼諾」，白白圓圓胖胖的造型，不只讓人聯想到卡通角色「嚕嚕米」，還會在特定節日換上不同裝扮，甚至變身持超夯動漫主角「芙莉蓮」。這次Beano彼諾與好友們總共10大角色，與10位不同藝術家合作，推出全新限定杯套、以及藝術展活動，讓人IG打卡拍起來。



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坐鎮在cama café門口的品牌角色「Beano彼諾」，是以咖啡豆作為原型，此外還有9個好朋友角色，都是以咖啡豆作為靈感，包含圓圓（圓豆）、象大（象豆）、浮妹（浮豆）、貝弟（貝殼豆）、英菌（霉豆）、黑克（黑豆）、阿賣（裂豆）、洞洞（蟲蛀豆）、酸酸（酸豆），每一個角色都代表手工挑豆時會看到的好豆或瑕疵豆，並且賦予不同的角色性格。







集體出道的「cama Beano & Friends彼諾與夥伴們」在門市中也推出限定咖啡濾掛包，還有限定周邊小物，包含收納小包、肩背包、襪子，以及保冷袋、肩背包等實用小物，提供咖啡控粉絲們使用店數兌換，使用點數60點起就能兌換一款周邊，全台限量換完為止，療癒咖啡小物一定要先收藏。





cama café X TBA 藝術家聯名杯套

除了周邊之外，這次「cama Beano & Friends彼諾與夥伴們」10大角色，更攜手藝術平台TBA，與10位藝術家跨界二創，讓10個咖啡角色又有全新的插畫模樣，打造10款聯名杯套，讓人每次喝咖啡都能收藏。此外，也在全台5間cama café打造「TBA 藝術走走」限定特展，展豬藝術家相關作品，讓人邊喝咖啡、邊享受療癒氣氛。

活動期間：即日起

活動方式：至全台cama café門市消費，買飲品即可獲得限定杯套。



cama café X TBA 藝術走走合作門市

豆留文青：台北市信義區光復南路133號（松山文創園區鍋爐房）

豆留森林：台北市士林區格致路70號

cama café仁愛明曜店：台北市大安區仁愛路四段151巷23號

cama café南京松江店：台北市中山區南京東路二段111之2號

cama café台大新生南店：台北市大安區新生南路三段76巷1號



cama Beano & Friends 周邊小物兌換方式

活動期間：即日起

活動方式：至全台cama café門市，使用點數即可兌換cama Beano & Friends 周邊小物（每款約60-195點）。

注意事項：各周邊數量有限、依門市現場供應為主。