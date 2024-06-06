中山站赤峰街美式熱狗堡「Alpha Dogs」這次聯名「ABG COFFEE」，把文青咖啡廳變成超潮、超帥狗狗咖啡！這次Alpha Dogs與ABG COFFEE共同推出2款聯名熱狗堡、2款限定飲品，在ABG COFFEE還有可愛的狗狗窗貼打卡點，吃下午茶也要拍個IG打卡。



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熱狗堡起家的Alpha Dogs Cafe，以及社群超夯文青咖啡ABG COFFEE，這次兩大品牌攜手聯名，推出限定熱狗堡、限定飲品，6/7起在ABG COFFEE快閃開賣。其中包含經典款「LA酪梨熱狗堡」煙燻德式熱狗、特調酪梨醬打造加州風吃法。另一款「手撕豬熱狗堡」則以香料醃漬慢烤手撕豬肉，搭配酸奶醬打造時髦美式輕食。







此外，如果吃熱狗堡系列更推薦搭配邪惡的「OREO奶昔、草莓奶昔」才是最經典的美式吃法，此外在門市中也有Alpha Dogs窗貼、立牌等小巧思，讓們拍照打卡一定要跟上。同時，在中山站赤峰街的Alpha Dogs Cafe，也同步販售ABG COFFEE經典的「鹹奶油厚片」以及升級版ABG獨家配方豆咖啡，中山站下午茶也能喝起來。





Alpha Cafe X ABG COFFEE聯名活動

上市日期：2024/06/07起

聯名餐點：LA酪梨熱狗堡、手撕豬熱狗堡、OREO奶昔、草莓奶昔

販售地點：ABG COFFEE 台北信安店、ABG COFFEE 台中公益店、Alpha Cafe