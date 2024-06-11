Hello Kitty迷必吃！日本連鎖漢堡店「J.S. BURGERS CAFE」聯手「J.S. PANCAKE CAFE」與「Butter」全日本17間分店，攜手和HELLO KITTY合作，打造出專屬於HELLO KITTY粉絲的「50週年花園派對」；各種限定造型漢堡、鬆餅等餐點，在東京、大阪都能吃到。
▲圖片來源／J.S. BURGERS CAFE
為慶祝Hello Kitty 50周年，全日本共有17家分店的「J.S. BURGERS CAFE」、「J.S. PANCAKE CAFE」和「Butter」聯手於6/19推出「HELLO KITTY 50週年花園派對」。至8/19前，只要到門市內就能品嘗到一系列以Hello Kitty為主題的特別菜單。
推薦閱讀：比台灣還辣！日本麥當勞「三倍濃辣味麥克雞塊」這天開賣，紅色麥克雞塊根本麻辣鍋口味。
▲圖片來源／J.S. BURGERS CAFE
活動期間，J.S. BURGERS CAFE搶先亮相聯名餐點，包括「HELLO KITTY 幸福滿腹漢堡」及「HELLO KITTY蘋果紅茶花園鬆餅」；前者以可愛的哈囉凱蒂圖案點綴，融合經典的漢堡排與培根、起司，整體罪惡感十足，而後者則搭配了蘋果和紅茶的美妙組合，完美呈現了角色的甜美風格。
▲圖片來源／J.S. BURGERS CAFE
此外，「J.S. PANCAKE CAFE」與「Butter」也有推出造型鬆餅、飲品等多款HELLO KITTY餐點，看著角色超可愛的模樣，實在是讓人狠不下心吃掉。最後，以上聯名餐點於東京池袋、新宿、名古屋、大阪梅田、神戶等地都有門市，近期有要到日本的朋友，可以現在先收藏一波囉。
▲圖片來源／J.S. PANCAKE CAFE
日本連鎖 J.S. BURGERS CAFE X HELLO KITTY 50週年花園派對
活動時間：6/19 至 8/19
活動店舖：J.S. BURGERS CAFE、J.S. PANCAKE CAFE、Butter 全日本連鎖店舖
＊詳細店舖位置請見 官網 查詢。