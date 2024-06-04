比台灣辣味麥克雞塊還猛！日本麥當勞「三倍濃辣味麥克雞塊」將於6/5強勢登場，不只雞塊本身加入紅辣椒、黑胡椒與花椒的三重辣味，還有期間限定「三倍濃辣味醬」，一口雞塊一口沾醬，整個紅通通的麥克雞塊，吃起來又脆又麻又辣，根本麻辣鍋口味。
▲圖片來源／マクドナルド
限時於6/5開賣！日本麥當勞期間限定「三倍濃辣味麥克雞塊」光是一推出便在McDonalds Japan X引起熱議。這款辣味雞塊以其鮮紅的外觀和強烈的辣味著稱，主要特色包括結合了紅辣椒、黑胡椒和花椒的三重辣味，並混合蒜香和洋蔥的香甜，打造出一種刺激味蕾的獨特體驗。
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▲圖片來源／マクドナルド
搭配這次的雞塊，日本麥當勞同步推出兩款全新沾醬，分別是「酸奶油洋蔥醬」與「三倍濃辣味醬」，也都將在6/5登場。前者將濃郁的酸奶油與洋蔥結合，並加入粗黑胡椒，帶來濃厚且有層次的口感，完美搭配雞塊，不過如果是喜歡辣味的朋友，那絕對要選後者！
▲圖片來源／マクドナルド
日本麥當勞「三倍濃辣味醬」結合了紅辣椒、黑胡椒和花椒，讓原先就很夠味的雞塊，有更多層次的辛辣體驗。不過大家要注意，以上商品皆為限時供應，售完即止，部分店鋪及外送服務價格可能有所不同；近期有規劃去日本的朋友，可別錯過這次的新口味了。
▲圖片來源／マクドナルド
日本麥當勞 三倍濃辣麥克雞塊、三倍濃辣醬 販售資訊
販售時間：6/5起
販售價錢：三倍濃辣麥克雞塊（5塊）售價280円、三倍濃辣醬（單點）售價40円