全台首家韓國超人氣品牌ZIZONE夏日假期期間限定店在台北及高雄盛大開幕，從7月5日至9月22日於華山1914文創產業園區3B館1F玻璃屋，以及7月25日至9月9日於統一時代百貨高雄店1F迎接大家。期間限定店將展出獨特的美式風格裝潢與多款ZIZONE經典角色商品，包含粉紅貓PINGO、大耳鼠Z.Z和吐司鳥BREAD18等，粉絲通通先朝聖。



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搶眼的打卡點成為這次快閃店的亮點之一。在台北店，玻璃屋外有著穿著黃色鳳梨花襯衫的粉紅貓PINGO衝浪造型，以及可愛的「賣萌照」拍照區，其中PINGO手指著自己的呆萌模樣，非常吸引遊客駐足拍照。店內的明亮撞色風格和經典插畫海報也提供了絕佳的背景。而在高雄店入口處有一座3.5米高的巨大粉紅貓PINGO氣偶，PINGO悠哉地坐在草皮上，等待著粉絲的到來與拍照。







首發必買的商品中，「絨毛玩偶盲盒」吸引了不少粉絲的目光，內含多種不同造型的粉紅貓PINGO玩偶，讓粉絲們可以試試手氣，看能抽到哪一款可愛玩偶。此外，特製的「啤酒杯」和「字母帆布包」也是這次快閃店的熱門商品，完美融合了美式風格與ZIZONE特有的可愛元素，讓人無法抗拒其魅力。





除了主打商品外，快閃店還推出了許多其他周邊商品，如具有設計感的T-shirt和多款襪子，讓粉絲可以將ZIZONE的可愛帶入日常生活中。居家用品如「地墊」和「擦手巾」也充滿了PINGO的萌趣設計，讓你的家也能添加一抹ZIZONE的風格。此外，精美的「皮革卡套」和「徽章」也是收藏的好選擇，讓ZIZONE的粉絲們可以有更多方式來展示他們對這些可愛角色的愛。

ZIZONE「夏日假期」台北期間限定店

日期：2024年7月5日～2024年9月22日

地點：華山1914文創產業園區 （3B館1F玻璃屋）





ZIZONE「夏日假期」高雄期間限定店

日期：2024年7月25日～2024年9月9日

地點：統一時代百貨 高雄店1F（高雄市前鎮區中華五路789號1F）