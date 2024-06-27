超萌小小兵飲料杯我要！暑假必看動畫電影「神偷奶爸4」在7/3台灣正式上映，讓許多大朋友、小朋友都期待進電影院朝聖。威秀影城為了跟鐵粉一起嗨，特別推出「神偷奶爸4」小小兵飲料杯電影套餐，總共有6款小小兵飲料杯讓粉絲收藏，帶你一次看。
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電影「神偷奶爸4」在7/3上映，威秀影城也同步在7/3推出A、B、C三款電影套餐，其中「神偷奶爸4 電影套餐A」包含爆米花、飲料、小小兵公仔造型杯飲料、熱食，其中「小小兵公仔造型杯飲料」杯蓋上總共有4款不同的小小兵造型，包含夏威夷風烏克麗麗的Tom、躺在泳圈裡享受日光浴的Tom、準備大顯身手衝浪的Kevin以及想偷走頭上紅墨鏡的超可愛遊客Dave，隨機出貨，讓粉絲們通通要收藏。
另一款「神偷奶爸4 電影套餐B」則包含爆米花、飲料、A3海報一張，還有一個「修車工人造型的BOB」小小兵造型杯飲料，立體大公仔造型一定要先入手。此外「神偷奶爸4 電影套餐C」包含爆米花、飲料，以及三輪車騎士Otto「小小兵鑰匙圈造型杯飲料」，還有療癒點心「小小兵迷你粹-肉桂蘋果蛋捲」，看電影不無聊、鐵粉忙著拍照打卡。
威秀影城 神偷奶爸4 電影套餐A
開賣時間：07/03(三)
套餐內容： 1個中爆米花+1中杯飲料+1小小兵公仔造型杯飲料(共4款，款式隨機)+1熱食
套餐售價：NT$459
威秀影城 神偷奶爸4 電影套餐B
開賣時間：07/03(三)
套餐內容：1個中爆米花+1中杯飲料+1小小兵造型杯飲料+1張原版A3海報
售價：NT$559
威秀影城 神偷奶爸4 電影套餐C
開賣時間：07/03(三)
套餐內容：1個中爆米花+1中杯飲料+1小小兵鑰匙圈造型杯飲料+1小小兵迷你粹-肉桂蘋果蛋捲
套餐售價：NT$459
詳細活動規範及供應情形，依 威秀影城 官方公告為準。