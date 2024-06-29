超萌歡喜冤家「湯姆貓與傑利鼠」又來搶錢了！1940年開播至今帶給大家滿滿歡笑的美國經典動畫《湯姆貓與傑利鼠》，這次在台北華山文創園區開設全新下午茶主題快閃店，規劃3大打卡點和多款全新周邊商品，於即日起至9/15期間免費入場，滿足鐵粉拍萌照、買到爆的慾望。







全新湯姆貓與傑利鼠快閃店，以經典起司為發想，打造全新下午茶風格店，入口處就有超愜意的露天咖啡廳造景，桌上擺放著偽裝成三明治造型杯墊，牆面上掛滿各種變形湯姆貓、傑利鼠和泰菲，超爆笑的造型牆一定要打卡。一旁還有變成花瓶瓶身的立體湯姆貓，搭上模糊的鏡面揪你一起合影賣萌。







湯姆貓與傑利鼠的人氣大型公仔FRP也會強勢回歸，就連動畫中的鬥牛犬斯派克狗屋場景也完美還原，猶如走進動畫中的錯覺。現場還設有大型抽獎機、美顏拍貼機和姓名貼紙機等好玩的機台，最大獎可以現場直接任選一款周邊帶走。





湯姆貓與傑利鼠 台北華山快閃店

活動日期：2024/6/29(六)-2024/9/15(日)

營業時間：10:00-18:00(最後入場時間為17:30)

活動地點：華山1914文化創意產業園區中7B館



優惠活動：

1、快閃店消費單筆滿999元再贈「湯姆貓與傑利鼠精美資料夾」，款式隨機發放。

2、現場分享楽玩多FB或IG「湯姆貓與傑利鼠」快閃店任一貼文，並掃碼填寫滿意度問卷，即可免費獲得造型扇子。數量有限，送完為止。



湯姆貓與傑利鼠快閃店 必買推薦

三明治杯墊組、冰淇絨毛杯套、馬卡龍色系列玩偶(泰菲甜筒款、湯姆貓冰淇淋款、傑利鼠甜甜圈款)、絨毛髮夾組、涼感抱枕、木漿海綿組、絨毛零錢包。



