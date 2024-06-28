台灣本土圖文創作IP「貓貓蟲咖波」正式邁入十週年，今年不僅和各大品牌聯名，共同為咖波慶生，更在台北華山文創園區規劃大型「貓貓蟲咖波十週年特展 – 貓蟲世界」，入口處就有巨型的十週年限定造型咖波氣偶坐鎮，邀請咖波鐵粉走近神秘世界，來場魔幻冒險。離場前還有限定款周邊讓你爆買一波。
於6/29~9/15期間限定的「貓貓蟲咖波十週年特展 – 貓蟲世界」，在華山東2A&2B館中登場，此次特展帶來全新劇情之外，以六大島嶼為主題，有冰封大陸、莎莎辣度、海底城、魔法森林等情境打卡點，透過燈光、聲音和爆萌的裝置藝術，其中，藏有許多首次曝光的貓蟲角色，沈浸式的觀展體驗，讓鐵粉狂拍到手機沒電。
有巨型冰封巨貓蟲座落在冰封大陸展區中心，嘴裡含著傳說中的遠古神肉；沙沙大陸彷彿來到古埃及的錯覺，流沙貓蟲、仙人掌貓蟲造景讓人直呼太可愛；而海底城則是運用燈光效果呈現海底世界，變身成燈籠魚模樣的咖波同樣萌翻人心。
展場最後更難得的展出原創作者獨家手稿，並邀請多位插畫家為咖波獻上祝褔，不同插畫家老師的咖波十週年的手稿，從可愛風格到奇幻不同風格，十分趣味。現場更有貓貓蟲圖鑑、座椅打卡區，資深鐵粉在此慢慢欣賞帶有溫度的手稿畫作。
展區最後的商售區更是讓鐵粉腦波弱，首次曝光的十週年限定周邊商品，從抱枕、質感電燙杯子、木質烙印杯墊、泡麵碗、保溫杯、帆布包、吊飾等，各式各樣周邊小物，每一款都彷彿是在說「買我、買我」，讓鐵粉忍不住通通放進購物籃中。滿額加碼免費送限定購物袋，只送不賣的小物一定要收藏。現場亦有貓蟲星球護照，在展區中可以收出不同的島徽印章，還可以使用拍貼機拍下屬於自己的護照 ID 頁面，超值得紀念。
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貓貓蟲咖波10週年特展 貓蟲世界
展覽時間：2024/06/29 - 2024/09/15 10:00AM-06:00PM
展覽地點：華山1914文創園區 東2A&2B
票價：
預售單人票 (6/28前) 320元
十週年百變咖波壓克力立牌單人套票組 499元
十週年百變咖波透明證件套單人套票組 799元
十週年限定懶洋洋單人套票組 1288元
現場票 全票400元、優惠票350元、愛心票200元、未滿10歲之兒童免費入場