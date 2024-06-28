台灣本土圖文創作IP「貓貓蟲咖波」正式邁入十週年，今年不僅和各大品牌聯名，共同為咖波慶生，更在台北華山文創園區規劃大型「貓貓蟲咖波十週年特展 – 貓蟲世界」，入口處就有巨型的十週年限定造型咖波氣偶坐鎮，邀請咖波鐵粉走近神秘世界，來場魔幻冒險。離場前還有限定款周邊讓你爆買一波。







於6/29~9/15期間限定的「貓貓蟲咖波十週年特展 – 貓蟲世界」，在華山東2A&2B館中登場，此次特展帶來全新劇情之外，以六大島嶼為主題，有冰封大陸、莎莎辣度、海底城、魔法森林等情境打卡點，透過燈光、聲音和爆萌的裝置藝術，其中，藏有許多首次曝光的貓蟲角色，沈浸式的觀展體驗，讓鐵粉狂拍到手機沒電。







有巨型冰封巨貓蟲座落在冰封大陸展區中心，嘴裡含著傳說中的遠古神肉；沙沙大陸彷彿來到古埃及的錯覺，流沙貓蟲、仙人掌貓蟲造景讓人直呼太可愛；而海底城則是運用燈光效果呈現海底世界，變身成燈籠魚模樣的咖波同樣萌翻人心。





貓貓蟲咖波10週年特展 貓蟲世界

展覽時間：2024/06/29 - 2024/09/15 10:00AM-06:00PM

展覽地點：華山1914文創園區 東2A&2B

票價：

預售單人票 (6/28前) 320元

十週年百變咖波壓克力立牌單人套票組 499元

十週年百變咖波透明證件套單人套票組 799元

十週年限定懶洋洋單人套票組 1288元



現場票 全票400元、優惠票350元、愛心票200元、未滿10歲之兒童免費入場



