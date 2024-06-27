七八年級生先尖叫了，頂呱呱竟然和飛天小女警聯名了！為了歡慶頂呱呱50週年，搭上25週年的《飛天小女警》一起推出一系列聯名餐點、主題門市，從炸雞桶、飲料杯到周邊商品，通通都有花花、泡泡、毛毛、魔人啾啾的蹤影，光是看到包裝就讓粉絲腦波弱的想買來打卡、發限動。







於7/3正式開跑的頂呱呱X飛天小女警「美好派對聯萌」，讓粉絲先瘋狂的絕對是限定包裝，三位主角「花花、泡泡、毛毛」，與超人氣反派「魔人啾啾」一起攻佔頂呱呱，其中飛天小女警卡通中經典的愛心畫面直接現身在派對桶、野餐盒、飲料杯等上面，俏皮的模樣可愛到炸。忠孝旗艦店、忠孝復興店、台北南昌店三間門市還改裝成主題店鋪，於7/3～9/1期間只要到頂呱呱都能被萌到。







同時，祭出超吸睛的特色聯名餐點，香濃涮嘴的「金沙鹹蛋黃搖搖粉」，購買飛天小女警派對餐或超值套餐就加碼送，無論是撒在炸雞還是地瓜薯條上，都超搭。更針對花花、泡泡、毛毛代表色推出「馬卡龍三色甜甜包」、「馬卡龍三色雞肉串」限定新品，前者有草莓、抹茶紅豆和焦糖布丁三種口味、三種顏色；後者則是用紅麴、抹茶和梔子花天然食材染色，不僅好拍、也能吃得健康。





頂呱呱X飛天小女警「美好派對聯萌」

活動日期：2024年07月03日(三)～2024年09月01日(日) 活動門市：全台頂呱呱門市(桃園機場/中崙店除外) 活動內容：凡購買「派對組合餐」「超值套餐」即可獲得飛天小女警系列包裝及金沙鹹蛋黃粉乙包。 ※金沙鹹蛋黃粉可用19元加購乙包

加碼活動：凡消費飛天小女警套餐滿$350，即可免費獲得「飛天小女警磁鐵盲袋」乙款 (總共五款，只送不賣。



頂呱呱X飛天小女警「美好派對聯萌」新品資訊

第一波新品：馬卡龍甜甜包(六入)

販售時間：7/3(三)-售完為止

售價：99元

內容物：玫瑰草莓甜甜包(粉色)x2，抹茶紅豆甜甜包(綠色)x2，焦糖布丁甜甜包(藍色)x2。口味不得混搭。



第二波新品：馬卡龍雞肉串

販售時間：8/1(四)-售完為止

1、馬卡龍雞肉串(三入) 售價：139元

內容物：紅麴雞肉串(粉色)x1，抹茶雞肉串(綠色)x1，梔子花雞肉串(藍色)x1 。口味不得混搭。

2、馬卡龍雞肉串餐 售價199元

內容物：馬卡龍雞肉串3入(三色各一)、地瓜薯條(小)x1、可口可樂系列飲品(M)x1



頂呱呱X飛天小女警周邊資訊

活動內容：活動期間任一消費，即可加購飛天小女警周邊

第一波周邊(8/2(五)-售完為止)：微甜刺繡棒球帽(售價$199)

第二波周邊(8/9(五)-售完為止)：飄飄雲朵手提包(售價$499)、輕輕雲朵飲料提袋(售價$299)

第三波周邊(8/26(一)-售完為止)：美好隨行吸管杯(售價$399)



頂呱呱X飛天小女警主題門市

活動時間：7/3(三)-9/1(日)

參與門市：忠孝旗艦店、忠孝復興店、台北南昌店



