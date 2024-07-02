Hello Kitty快閃店，就在台北101！為了慶祝Hello Kitty 50周年，超人氣親子餐廳「Hello Kitty蘋果村」自即日起快閃插旗台北101，集結超人氣角色「Hello Kitty、大耳狗、酷洛米、美樂蒂、布丁狗」等角色，推出輕食、周邊小物、互動遊戲等5大亮點，讓三麗鷗鐵粉通通要衝朝聖。



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「Hello Kitty蘋果村餐廳」這次在台北101快閃店，推出限定版可頌鬆餅系列，包含「Hello Kitty」卡士達檸檬鬆餅、「美樂蒂&酷洛米」藍莓起司鬆餅，以及鹹口味的「布丁狗」培根起司鬆餅，飲品的部分則有「蘋果紅茶、水蜜桃氣泡」買飲料送冰淇淋造型環保杯，鐵粉一定要收藏。







此外，本次快閃店也搭配互動遊戲玩法，在「夢想泡泡森林」可以自己彩繪專屬的Kitty大頭圖案，經過掃描後會投影在Kitty泡泡牆上，找到自己的圖案泡泡、並且用手輕拍，泡泡就會變成滿版全螢幕尺寸，視覺效果滿分。另一互動遊戲「神秘沙丘尋寶」，透過AR互動技術，將環保沙堆成小山的同時，也會對應出現山峰、山谷、溪流的圖案，在沙堆中挖出彩蛋還能拿到神秘小禮物。





Hello Kitty蘋果村餐廳 台北101快閃店

為了讓人要吃、也要玩，本次快閃店推出限定套餐組合，一份可頌、一份飲品+環保杯、一次「夢想泡泡森林」玩樂時間，598元Get哄小孩套餐。不只小朋友玩到嗨，大朋友的玩樂重點則放在超萌「Kitty拍貼機」，總共有5種照片組合、搭配4種張色圖案，集結Hello Kitty、大耳狗、酷洛米、美樂蒂、布丁狗等角色，鐵粉通通要拍到。同時，這次Hello Kitty蘋果村餐廳也引進多款三立歐周邊新品，包含超夯樂扣環保杯，總共有4個角色的區域限定造型，此外還有萌到捨不得用的瓷盤系列、以及環保竹纖維材質的兒童餐具組，通通要先搶。本次快閃店即日起至12月底期間限定，地點在台北101 5樓觀景台入口，繞過售票處後方，就可以看到超萌快閃店，一定要和樹下Hello Kitty、酷洛米公仔合照，搶到最佳打卡點。

活動期間：2024/07/01-12/31

活動地點：台北市信義區市府路45號5樓 （觀景台售票處旁）



台北 101 限定套餐

套餐內容：冰淇淋環保杯(含飲品)*1+可頌*1 加贈限量版明信片及「夢想泡泡森林」遊戲體驗*1 次

售價：598元



遊樂區入場辦法

櫃上消費滿800元：贈送明信片*1 張+「夢想泡泡森林」體驗*1 次

櫃上消費滿1200元：贈送明信片*1 張+「夢想泡泡森林」體驗*1 次+「神秘沙丘尋寶」體驗*1 次



