小七史努比福袋來搶錢！看準SNOOPY超高人氣，這次7-ELEVEN特別攜手SNOOPY一起慶祝7月11日「7-ELEVEN Day」，在7/10推出全新「SNOOPY玩樂超值福袋」限定活動，總共推出6種價位、7種品項，總共19款不同的史努比福袋，最低499元入手，不只可以收藏超萌史努比周邊，還能抽大獎黃金、機票，史努比控要先衝。



推薦閱讀：史努比星宇快閃店5亮點開箱！30款史努比X星宇獨家小物、免費拍飛機史努比打卡點。







這次小七為了慶祝7/11生日，特別推出SNOOPY史努比福袋系列，價位包含499元「15吋硬殼手提箱」3種顏色選擇，還有露營必備的「21L提把摺疊收納箱桌」，699元福袋則是夏天實用的「雙材質涼被」3種顏色選擇，鐵粉入門款通通買起來。







此外，還有1299元「戶外露營拖車」限定福袋，總共3種顏色選擇，搭配超萌SNOOPY漫畫畫風，無論帶小孩、帶毛孩都超可愛。此外還有1399元福袋「義大利Giaretti聯名氣炸鍋」、以及1499元「美國Traveler’s Choice聯名行李箱」上掀蓋設計更好收納，白、黑、藍三種顏色讓粉絲選擇障礙爆發。





7-ELEVEN「SNOOPY的玩樂超值福袋」活動資訊

特別的是，7-ELEVEN還特別為會員推出限定版「SNOOPY 造型迴力車」599元限定福袋，6節角色車廂用磁鐵互相連接，只在OPENPOINT APP限定開賣。以上福袋都包含抽獎序號，有機會抽中紀念黃金11兩、市價24萬元的星宇航空舊金山來回機票，每款福袋也包含總價值破3,000元的跨通路品牌優惠券，包含星巴克、達美樂、COCO茶飲、雄獅旅遊，就是要讓粉絲覺得物超所值。如果史努比粉絲還覺得不夠過癮，這次7-ELEVEN更推出史努比集點活動，聯手五大品牌「野獸國、康寧餐具、知音文創、infoThink、Outdoor」推出超過40款史努比周邊小物，包含大公仔存錢筒、304不鏽鋼保鮮盒、磁吸充電盤，還有超萌奶茶色系周邊「奶油捲零錢包、可頌絨毛地墊、掛飾玩偶馬克杯」，鐵粉衝小七就能買爆。

開賣時間：2024年7月10日

開賣地點：全台7-ELEVEN門市現貨開賣

活動內容：推出5種價位帶、總計18款福袋選擇。每款福袋皆附有品牌優惠券與抽獎序號，購買福袋價格越高、獲得的抽獎序號越多、中獎機會越高。



福袋價位及商品說明：

499元價格帶福袋：15吋硬殼手提箱（共3款）、提把摺疊收納箱桌

699元價格帶福袋：雙材質涼被（共3款）

1,299元價格帶福袋：戶外露營拖車（共3款）

1,399元價格帶福袋：義大利Giaretti聯名氣炸鍋福袋（共3款）

1,499元價格帶福袋：美國Traveler’s Choice聯名行李箱福袋（共3款）

會員限定599元福袋：SNOOPY 造型迴力車（OPENPOINT APP限定販售）



7-ELEVEN全店精品「SNOOPY X五大品牌聯名」活動

活動日期：

快閃購：2024年7月10日(三)15:00起至2024年7月21日(日)24：00止。

集點送：2024年7月22日(一)15:00起至2024年8月18日(日) ，兌換至8月20日 24：00止。(全系列商品若已於快閃購售完，將不再上小七集點卡活動)



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。