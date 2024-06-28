夏天最忙的不只是爸爸媽媽、還有一群放暑假的大小朋友！台灣樂高為了讓2024的暑假可以多一個拍照遊玩的場所，特別在台北新光三越南西店一館打造了以太空冒險為主題的沉浸式活動「樂高星際探險」，活動以太空和星際旅行作為創意核心、融合了光影和數位互動技術，要讓大小朋友不只是好玩、更要好拍。





台灣樂高首次推出以太空冒險為主題的沉浸式活動「樂高星際探險」，這個活動將於6/28至7/21在台北新光三越南西店一館的9樓舉行。活動以太空和星際旅行作為創意核心，融合了光影和數位互動技術，以及經典的樂高積木搭建，共設計了六大主題關卡，在充滿奇幻的樂高宇宙中進行一場刺激的星際之旅。除了關卡挑戰外，活動現場還提供了限量的消費贈品和打卡活動來增加樂趣。





這一次「樂高星際探險」最特別的地方，就是樂高MBTI測驗分析，受測者可以獲得專屬星際旅人人格類型，接著「穿梭時空隧道」，跟著樂高積木一起在銀河隧道裡穿梭，感受銀河的奧妙，前往一億光年外的「太空奇異點」。此外，還有「宇宙創世紀」、可以在這裡發揮無限的創造力，運用積木拼砌出各式奇幻生物，發揮自己最天馬行空的想像。







並且，在這一次「樂高星際探險」活動之中，除了好玩、好拍之外，還有現場打卡便可免費獲得一張限量版的太空角色貼紙的好康活動。此外，年齡在4至14歲的小朋友如果成功完成所有設置的關卡挑戰，還可以獲得一個特別的樂高®積木星球。同時只要消費任意金額，就可以獲得「30682 NASA火星探測器」積木套裝；而消費滿2,800元，將贈送「樂高®積木鉛筆盒」；消費達到3,800元，則可獲得一個時尚的「樂高®人偶造型帆布袋」。此外，持有新光三越台北南西店會員卡的顧客，如果在全館含快閃店內消費滿3,000元，還可以額外獲得一個「樂高®太空鉛筆盒」。



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台灣樂高「樂高星際探險」活動限定好禮、消費優惠

活動現場拍照打卡：免費兌換限量太空角色貼紙一張。

闖關挑戰獎勵（適用於4至14歲的參與者) ：完成挑戰即可獲得樂高®積木星球。

快閃店消費任意消費，即可獲得「30682 NASA火星探測器」

快閃店消費滿2,800元，贈送「樂高®積木鉛筆盒」。

快閃店消費滿3,800元，贈送「樂高®人偶造型帆布袋」



新光三越台北南西店會員專屬優惠：全館含快閃店內消費滿3,000元，且出示會員卡，贈送「樂高®太空鉛筆盒」。





樂高星際探險

地點：新光三越台北南西店一館9樓 (台北市中山區南京西路12號)

日期：6月28日至7月21日

活動體驗時間：週一至週五13:00-20:30、週六至週日12:00-21:00

快閃店營業時間：週日至週四11:00-21:30、週五至週六 11:00-22:00

