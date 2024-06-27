台中高鐵一出站就開逛！在台中高鐵旁規劃已久的「高鐵娛樂購物城」終於要動土開蓋了，以樓地板面積約18萬5400坪打造全台最大百貨，匯集奢華購物、人氣美食、人文藝術、綠意公園和休閒娛樂等，滿足一站式購物娛樂的體驗。動土典禮將於本週末進行，在等待開幕到來先來看看有哪些亮點和特色。





「高鐵娛樂購物城」為台中唯一鄰近三鐵共站的大型購物城，北中南旅客都能方便前往，希望未來成為台中的門戶、台灣的新地標，以媲美世界級百貨購物中心為目標，11大亮點特色，為台中人帶來最不一樣的休閒之地。





邀請知名景觀團隊在戶外2萬坪戶外空間將生態結合不同主題打造公園式綠化廣場。更設計絕美的屋頂景觀花園，流水瀑布搭配綠植的迷霧森林、月光舞台必須美拍一波。更霸氣設計長500米、寬15米、挑高約12米高的精品大道，力邀精品旗艦店進駐。







每一層都有5000坪的空間，並在每個叫落設計10個網美打卡點之外，三、四樓戶外街區商店街更設有24小時影城、保齡球館、電競、AR、VR及大型遊樂場等，從娛樂設施、書店、物販大店到美食餐廳一應俱全，打造台中全新不夜城。室內也將邀請各地人氣美食進駐，將是全台甚至全亞洲最大的餐飲空間，可以好好期待一下。與站體連通的連橋中則是由日本知名建築大師偎研吾設計，勢必將會掀起打卡熱潮。





台中 高鐵娛樂購物城

地點：台中高鐵站旁



台中 高鐵娛樂購物城亮點

1、台中唯一鄰近三鐵共站的大型購物城。

2、戶外2萬坪戶外公園式綠化廣場。

3、絕美的屋頂景觀花園，流水瀑布搭配綠植的迷霧森林、月光舞台。

4、長500米、寬15米、挑高約12米高的精品大道。

5、一層都有5000坪空間，10個網美打卡點。

6、三、四樓戶外街區商店街更設有24小時影城等娛樂店鋪。

7、全台最大的餐飲空間。

8、日本知名建築大師偎研吾設計與站體連通的連橋。

9、三處主要入口旁設置千坪沈浸式下沈廣場。

10、國際五星酒店。

11、藝術博物館。