新店碧潭今年夏天迎來了一場視覺盛宴「2024碧潭水舞」，展示期間自5月起至8月底。活動首先以「優人神鼓青年優人」的表演揭開序幕，更首度推出第二波升級版，於即日起由「巨型鯨魚裝置」搭配水花秀正式亮相，每天從下午3時到晚間9時，每逢整點及半點進行水舞表演，晚間6時至10時則點亮裝置，將碧潭河岸點綴得璀璨奪目，成為夏季最吸引目光的新地標。







巨型鯨魚裝置不僅展現了環保與現代藝術的完美結合，更是一場動態的視聽饗宴。鯨魚裝置每逢整點及半點噴出高達5米的水柱，再現鯨魚的生動呼吸。此外，每周六及周日晚間6時30分至7時，新店在地表演團體將帶來豐富多彩的表演，如國樂、原住民舞蹈等。另有8月14日及21日的煙火表演，將於新北新店碧潭天空綻放，為夏日夜晚增添無限色彩。







今年碧潭風景區更推出「新店碧潭景點數位集章抽大獎活動」，活動期間至7月21日。遊客只需前往指定的集章點，如碧潭渡渡口、新店碧潭吊橋等共18個地點，掃描QR code集點，集滿10點即可獲得抽獎機會，獎品包括iPhone15 pro512G與LG濕拖機器人等，總價值達10萬元。此外，集滿10點並加入碧潭廣場LINE會員的遊客還有機會獲得限量「超大型鯨魚抱枕」。



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2024碧潭水舞 巨型鯨魚裝置藝術

活動時間：即日起至8/31

展演時間：每天下午15點至晚間21點，整點、半點展演噴水表演。晚間18點至22點點燈。



2024碧潭水舞絢麗煙火秀

施放日期：8/14(三)、8/21(三)

施放時間：20:00 (#秒數長達300秒)

施放地點：新店溪面上

最佳觀賞點：碧潭東岸及西岸風景區，推薦可以在碧潭東岸同時將水舞+煙火。