日本鐵道旅遊熱潮持續升溫，可樂旅遊觀察到旅客對特色觀光列車的需求日益增加，今年特別規劃多條主題行程，帶領旅客深度體驗日本鐵道之美。除了過去備受矚目的「東北EMOTION列車」與「四國伊予灘物語號」，今年更加入九州話題列車「雙星4047」與「A列車」，並獨家包列頂級奢華寢台列車「曙光瑞風號」，打造前所未有的沉浸式鐵道旅行。可樂旅遊將於3月5日正式開賣限量行程，鐵道迷們絕對不能錯過。
▲日本觀光列車新玩法，可樂旅遊5大日本觀光行程推薦 / 可樂旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理
▲東北（TOHOKU）EMOTION列車被稱為「日本最美移動餐廳」 / 可樂旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理
被譽為「移動式星級酒店」的「曙光瑞風號」由JR西日本打造，全列車共十節車廂，包含全景展望車廂、頂級客房及專屬餐廳車廂，乘客可在列車上享受米其林級料理，感受極致奢華的移動饗宴。可樂旅遊今年特別包列11月24日出發的「曙光瑞風號專列6日頂級之旅」，提供機場至住家專車接送，並全程搭乘豪華商務艙，旅程涵蓋山陰山陽秘境探索、日本茶道體驗及神樂文化欣賞，並入住京都五星飯店，享受極致尊榮體驗。
▲可樂旅遊「曙光瑞風號」包車專列推出6天5夜深度行程 / 可樂旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理
除了奢華鐵道行程，可樂旅遊也規劃一系列獨特觀光列車體驗。「東北EMOTION列車」帶來日本最美移動餐廳之旅，旅客可在青森至岩手間欣賞沿途美景並品嚐美饌。「四國伊予灘物語號」則以不同時段呈現日出、夕陽與海景，搭配道地下午茶與特色料理。
▲可樂旅遊「伊予灘物語號-道後編」5日行程，提供每人一份精緻下午茶點 / 可樂旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理
而九州則迎來雙重鐵道驚喜，「A列車」融合復古設計與爵士樂氛圍，搭配車內酒吧享受悠閒時光，「雙星4047」則是擁有極致工藝與現代美學的觀光列車，讓旅客在移動間沉浸於西九州壯麗景致。多款夢幻列車行程將於3月5日限量開賣，鐵道迷務必把握機會，開啟難忘的日本鐵道假期。
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▲JR特級「A列車」自熊本站駛至三角站，旅客可飽覽御輿來海岸的浪漫景色 / 可樂旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理
可樂旅遊 日本列車行程
開賣日：2025/3/5
推薦行程：
「曙光瑞風號專列6日頂級之旅」 限量28席，2025年11月24日出發。
「東北EMOTION列車」5-6日行程 深度體驗東北之美，入住星野度假村。
「四國伊予灘物語號」5日行程 搭乘觀光列車，品味精緻下午茶。
「九州雙星4047 & A列車」5日行程 觀光列車雙重享受，搭配特色美食。
可樂旅遊曙光瑞風號：可樂旅遊曙光瑞風號購買資訊