日本鐵道旅遊熱潮持續升溫，可樂旅遊觀察到旅客對特色觀光列車的需求日益增加，今年特別規劃多條主題行程，帶領旅客深度體驗日本鐵道之美。除了過去備受矚目的「東北EMOTION列車」與「四國伊予灘物語號」，今年更加入九州話題列車「雙星4047」與「A列車」，並獨家包列頂級奢華寢台列車「曙光瑞風號」，打造前所未有的沉浸式鐵道旅行。可樂旅遊將於3月5日正式開賣限量行程，鐵道迷們絕對不能錯過。



▲日本觀光列車新玩法，可樂旅遊5大日本觀光行程推薦 / 可樂旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理



▲東北（TOHOKU）EMOTION列車被稱為「日本最美移動餐廳」 / 可樂旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理