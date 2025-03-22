景點地址：澎湖縣西嶼鄉二崁傳統聚落保存區

電話號碼：+886 6 921 6521

開放時間：24小時（商店就要以店家的營業時間爲準）

CP值：4.5🌟

公主使用的大眾交通方式/運輸：

藍線21外垵線，班次很少，記得要看好回程的時刻表，有些外垵線是沒停二崁聚落的，不要錯過了時間

第一次來到澎湖的朋友們，除了馬公市區遊玩之外，二崁聚落保存區應該都會做為旅遊澎湖另一個第一次來澎湖遊玩的景點之一。

二崁聚落保存區位於澎湖縣西嶼鄉二崁村，是國內第一個傳統聚落保存區，聚落的空間形式仍保有許多傳統特色，其意義在保存漢人開拓台、澎的一個足跡，將原有的生活文化、民俗風情繼續的傳承下去；二崁聚落保存區在1989年被政府定位，並於1993年規劃後陸續進行各項整修工程迄今，2001成為傳統聚落特定區並在同年在澎湖縣歷史建築票選中被選為澎湖縣歷史建築十景之一，更成為台灣歷史建築百景之一。

來到二崁聚落保存區，一定要參觀陳家古厝、保存區內的博物館以及必喝的杏仁茶。

二崁聚落保存區陳家古厝位於西嶼鄉二崁村6號，源自於清朝順治年間金門下坑人陳延益在此定居,，並發展出陳家村。陳家古厝以澎湖當地的咾咕石與玄武岩做為牆身，支撐屋頂結構，並有書畫彩繪、交祉陶、彩繪磁磚、泥塑的傳統建築裝飾，相當具有澎湖的傳統工藝之美，1988年4月25日被列為第三級古蹟。

在二崁聚落裡面有很多博物館以及在地傳統小吃美食，來到這裡一定都要好好的逛一逛以及試一試。

首先要介紹的是二崁聚落保存區內的博物館

1。二崁社區博物館：博物館內內展示著二崁數百年來的聚落社區的文化以及由村民所捐贈的昔日古人生活的文物、器具等等都可以在這裡看到

2。二崁潮間帶館：這間展示館展示著二崁地區昔日的潮間帶工具、石滬模型以及以照片展示昔日廚房內的擺設

3。二崁童玩館：是牛棚、養豬舍以及堆肥處的荒廢空間，讓民眾回味、小孩體驗童玩的製作以及體驗古早味的樂趣

逛過了展覽館博物館，餓了渴了可以在二崁聚落內享用傳統美食，例如柑仔店吃土仁粿、金瓜粿，道地的杏仁茶。（以上資料來源自旅遊王）

以下是公主在聚落裡拍攝的一些照片跟大家一起分享。

一大清早步行去馬公總站，一早的街道都是靜靜的，在總站對街的一家早餐店吃了早餐，就在馬公總站等候客運前往今天的目的地二崁聚落。

搭上了客運，沿途風景

在二崁內站下車，車站內有回程的時間表，記得要看清楚時間，錯過了就要等下一班車了

二崁內站下車之後，就先前往喝個杏仁茶

之後就在二崁聚落內走走，四處打卡拍拍照，這裡的環境跟景點都很好拍照

經過豆花店，可是喝了杏仁茶之後真的有點飽了，就沒有嘗試這裡的豆花

二崁聚落內還有一間二興宮，還有賣冰賣刺身伴手禮的店家。因為來的這一天是平日，所以人潮不多，也蠻好逛的，相信週六日來的話應該會有很多人潮

逛完了二崁聚落，在等待回程客運的時候，就在牧羊人咖啡館歇息一下





牧羊人咖啡館

餐廳地址：澎湖縣西嶼鄉12號

電話號碼：+886 6 998 3565

營業時間：

週一至日。早上1000 - 下午1800

公休日：無休

服務態度：4🌟

CP值：4🌟

飲料：4🌟

牧羊人咖啡館是位在二崁聚落裡的一家閩南三合院古厝咖啡館。其實牧羊人咖啡館跟二崁聚落有一段距離，大約需要步行3-5分鐘，是在停車場以及洗手間的另一邊

咖啡館的外觀

咖啡館的內用環境，懷舊復古的設計裝潢風格

牧羊人咖啡館的菜單，非常簡約價格算便宜，只有售賣飲料、甜點以及鬆餅

點了一杯百香果氣泡水

坐著休息一下整理照片，一下子就到了回程的時間，前往公車站搭上了回程的客運

公主後記：

如果搭公車的話，建議最好是先往最遠的景點方向出發，比如公主先一早直接去二崁聚落，回程再停通樑古榕樹、澎湖跨海大橋，因爲二崁聚落的公車班次比較少，如果真的錯過了一趟，時間還早，還可以再等下一趟，通樑古榕樹以及澎湖跨海大橋公車班次比較頻密，也比較接近馬公市區了，比較不擔心回程的交通。

除了客運，也建議搭乘台灣好行會比較方便，可是要看好時刻表以及確定有行駛的日子，就像公主剛好要去二崁的日子遇上台灣好行休息日，最後只好搭乘公車藍線21外垵線前往二崁

謝謝閱讀。分享。推薦度：4.5🌟