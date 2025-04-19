漢堡王來挑戰漢堡控的極限！今年初夏不僅率先推出超高CP值優惠券，優惠內容包含買一送一、1+1、百元有找套餐等優惠，讓小資族在月底、五月報稅月也能花小錢、吃飽飽。同時，漢堡王更將重量級「犇牛堡」強勢回歸，最多十層牛肉堡浮誇到不知如何開動，只好先打卡再說。另外，招牌牛肉堡加10元多一顆優惠也延長到4月底，無論是雙層、三層牛肉堡只要10元銅板價就多一顆，平均一顆不用60元，CP值爆表。



▲漢堡王買一送一！10層犇牛堡挑戰極限，10元多一顆牛肉堡延長了/ 漢堡王 提供、WalkerLand窩客島整理



▲漢堡王10元多一顆牛肉堡/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

漢堡王 犇牛堡

此次，漢堡王重量級的「犇牛堡」回歸，不只是數字上的挑戰，更是味覺上的震撼。選用370度高溫直火炙烤的純牛肉漢堡排，肉香四溢，再搭配融化起士片、酥脆培根與濃郁BBQ醬，每一層都咬得到份量與香氣。從三層、四層、五層一直到最狂的十層，越吃越過癮，最多十層犇牛堡下殺42折，只要269元就能吃到，超浮誇的巨無霸牛肉堡挑戰漢堡控的極限。▲漢堡王重量級的「犇牛堡」回歸 / 漢堡王 提供、WalkerLand窩客島整理▲漢堡王犇牛堡最多十層牛肉排，下殺42折，只要269元就能吃到 / 漢堡王 提供、WalkerLand窩客島整理除了超浮誇的多層牛肉堡，「牛肉堡10元多一顆」優惠更是延期至4月底，購買雙層或三層火烤牛肉堡只要加10元，就能多帶走同品項一顆，雙層只要119元、三層149元，平均單顆價格下殺5折，完全是月底救星。店內同步推出「迎夏優惠券」，涵蓋雞塊、薯條、漢堡、飲料等十款買一送一組合，還有多種個人套餐最低只要99元，幫荷包降溫也幫食慾升溫，讓每一口都值得。▲漢堡王最新優惠券 / 漢堡王 提供、WalkerLand窩客島整理▲漢堡王最新優惠券，即日起至6月底陪大家渡過報稅月 / 漢堡王 提供、WalkerLand窩客島整理

售價：三層起跳119元，十層版只要269元（42折）

活動期間：2025／4／18 起至售完為止，依各門市正餐時段販售

注意事項：全台門市適用（不含兒童樂園、機場及科技廠等門市）



漢堡王 牛肉堡10元多一顆

優惠時間：即日起至4月底

售價：雙層兩顆119元、三層兩顆149元



漢堡王 迎夏優惠券

優惠時間：即日起至6／30





買一送一優惠好康吃不完！