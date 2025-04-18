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南港咖啡不限時！​​​​​​​星巴克lalaport多一杯只要58元，3大飲料推薦。

南港 台北咖啡廳 星巴克 南港LaLaport more
2025-04-18 09:20:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

星巴克南港Lalaport開了！全新「星巴克南港LALA門市」於近日盛大開幕，此次睽違多年再次以典藏門市為主打，打造「摩登典藏吧檯」咖啡廳，融合金屬與石材打造出高質感空間，不僅推出典藏門市限定3款飲品，還首度推出以門市設計為靈感的典藏杯壺系列。為歡慶全台第四間星巴克典藏門市插旗南港lalaport，準備滿額贈、套組禮與社群打卡活動等三大開幕優惠，無論是咖啡迷還是設計控都值得一訪。
▲南港咖啡不限時！​​​​​​​星巴克lalaport多一杯只要58元，3大飲料推薦 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
▲南港咖啡不限時！​​​​​​​星巴克lalaport多一杯只要58元，3大飲料推薦 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
▲南港咖啡不限時！​​​​​​​星巴克lalaport多一杯只要58元，3大飲料推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲星巴克南港lalaport開幕三大優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



星巴克南港LALAPORT門市整體設計主打現代簡約風格，利用流線型分割線條搭配石材、木質與古銅金屬，營造出沈穩又具節奏感的空間氛圍。以細緻家具與色彩堆疊出靜謐優雅的品味感，讓人一走進店內便能沉浸於輕奢的現代質感中。
▲星巴克lalaport利用流線型分割線條搭配石材、木質與古銅金屬 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
▲星巴克lalaport利用流線型分割線條搭配石材、木質與古銅金屬 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
▲星巴克南港lalaport為全台第四間典藏門市 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
▲星巴克南港lalaport為全台第四間典藏門市 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

最特別的是牆面上的藝術創作，由藝術家LEHO手繪出巨幅星巴克女神壁畫，設計結合南港在地山霧、水氣與科技意象描繪出專屬壁畫，讓星巴克海妖女神靜坐於城市山景之中，象徵科技與自然共存的未來想像，也讓這間門市更添藝文氣息。
▲星巴克南港lalaport由藝術家LEHO手繪出巨幅星巴克女神壁畫 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
▲星巴克南港lalaport由藝術家LEHO手繪出巨幅星巴克女神壁畫 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
▲星巴克女神壁畫結合南港在地山霧、水氣與科技意象/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
▲星巴克女神壁畫結合南港在地山霧、水氣與科技意象/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理


此次，摩登典藏吧檯也同步推出三款限定新飲品，包括綿密奶泡與濃縮交織的「典藏綿雲瑪奇朵」，沁涼濃郁風味的「典藏冰搖濃粹咖啡」，以及香濃與滑順兼具的「典藏柯塔多」，主打口感層次與咖啡香氣並存。是只有全台四間星巴克典藏門市才喝得到。
▲星巴克摩登典藏吧檯同步推出三款限定新飲品 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲星巴克摩登典藏吧檯同步推出三款限定新飲品 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲星巴克摩登典藏吧檯新飲品「典藏綿雲瑪奇朵」、「典藏冰搖濃粹咖啡」、「典藏柯塔多」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲星巴克摩登典藏吧檯新飲品「典藏綿雲瑪奇朵」、「典藏冰搖濃粹咖啡」、「典藏柯塔多」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


同步推出多款典藏系列商品，包括靈感來自店內設計的「白石紋」、「黑石紋」馬克杯，以及「幾何典藏不鏽鋼水壺」、「黑典藏直紋網布系列提袋」等，每款商品都融合大理石、金屬等元素，展現星巴克獨有的現代典雅風格。是只在星巴克典藏門市才買得到。
▲星巴克典藏門市新周邊 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲星巴克典藏門市新周邊 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲星巴克典藏門市新品「幾何典藏不鏽鋼水壺」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲星巴克典藏門市新品「幾何典藏不鏽鋼水壺」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


為歡慶開幕，星巴克準備三大限定活動。即日起至5/30消費滿1800元即贈雙層野餐盒，滿2500元加碼送多功能摺疊桌。弱勢購買指定典藏馬克杯與網布手提袋套組，加碼送雙色不鏽鋼餐具組。此外，至4月底前於門市打卡並上傳社群，購買兩杯相同飲品第二杯享半價優惠。南港附近上班族快趁優惠來喝杯星巴克。
▲星巴克南港LALA門市開幕滿額免費送周邊 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​
▲星巴克南港LALA門市開幕滿額免費送周邊 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
▲星巴克南港LALA門市開幕打卡就享有第二杯半價優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲星巴克南港LALA門市開幕打卡就享有第二杯半價優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



 

星巴克南港LALAPORT門市

門市地址： 台北市南港區經貿二路131號2樓
門市電話：02-27832932；門市傳真：02-27832454
營業時間：星期日至星期四 11:00 ~ 21:30；星期五至星期六(含國定例假日) 11:00 ~ 22:00
 

星巴克南港LALA門市開幕優惠

2025/04/17(四)~ 05/30(五)
活動一：憑當日單筆消費滿$1,800元發票，即可獲得星巴克雙層野餐盒乙個；當日單筆消費滿$2,500元發票，即可獲得星巴克多功能摺疊桌乙個。
註：
1.2025/04/18(五)當日不參加本活動。
2.本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

活動二：凡原價購買特色商品套組【黑或白石紋典藏馬克杯乙個+黑典藏直紋網布手提袋乙個】乙組，即可獲得星巴克雙色不鏽鋼餐具組乙組。

2025/04/17(四)~ 04/30(三)
活動一：凡於星巴克南港LALA門市打卡”Meet Me @Starbucks-南港LALA”並上傳FB、IG成功，即享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。
註：活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
 
活動二：凡原價點購新鮮現烤系列三個，即可贈限定品項乙個。
註：贈品需現場同時領取，依各門市實際數量為準，活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

注意事項：
1.以上活動僅限星巴克南港LALA門市使用。
2.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
3.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
 

星巴克南港LALA摩登典藏吧檯特色飲品

販售通路：星巴克典藏門市限定
品項：
典藏綿雲瑪奇朵 Grande$225
典藏冰搖濃粹咖啡 Grande$225
典藏柯塔多 4.5oz$150
 

星巴克南港LALA門市特色商品

販售通路：星巴克典藏門市限定
品項：
白石紋典藏馬克杯，售價$600
黑石紋典藏馬克杯，售價$600
石紋典藏不鏽鋼杯，售價$1,000
幾何典藏不鏽鋼水壺，售價$1,000
黑典藏直紋網布隨行杯袋，售價$400
黑典藏直紋網布手提袋，售價$600

 

到了南港lalaport喝星巴克！也要吃lalaport美食、買限定小物

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