南港LaLaport有什麼好逛、有什麼好買，窩客島帶你逛！南港LaLaport在3/20正式開幕，吸引許多粉絲衝南港搶先朝聖，在南港LaLaport櫃位中，特別的是集結許多日系品牌，不只是服飾，就連生活用品、居家小物也能一次買起來。這次窩客島帶你逛南港LaLaport 5間日系居家小物，南港無印良品、大創、NITORI宜得利、niko and...還有LAKOLE通通要買。



▲南港LaLaport 5間日系居家小物推薦必買，無印良品、大創、NITORI宜得利、niko and...、LAKOLE / WalkerLand窩客島整理提供



▲南港LaLaport無印良品、大創、NITORI宜得利、niko and...、LAKOLE，必買清單推薦 / WalkerLand窩客島整理提供

南港LaLaport 無印良品 必買推薦

無印良品LaLaport南港門市，特別推出多款不僅實用、而且融入環保概念的限定商品，其中包含再生玻璃製作的「透明造型玻璃杯」搭配17款台灣動物設計。還有南港搶先販售的「台灣黑熊造型竹炭擴香石」，實用系「四輪前開式硬殼止滑拉桿箱」以及南港限定圖案「黃麻購物袋」，無印控一定要先入手。



▲南港LaLaport 無印良品 必買推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲南港LaLaport 無印良品 必買推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



南港LaLaport 大創DAISO 必買推薦

超高CP值日系居家小物，絕對要先衝大創DAISO買起來。在大創南港LaLaport店，把近期超熱門、賣到缺貨的人氣商品通通帶到南港，包含連日本人都搶翻的「垃圾袋固定架」、鐵粉天天都在敲碗補貨的「快乾髮梳」系列、迪士尼系列推活包及鑰匙圈，熱賣小物都能在南港LaLaport店搶得到。



▲南港LaLaport 大創DAISO 必買推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲南港LaLaport 大創DAISO 必買推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

南港LaLaport NITORI宜得利 必買推薦

「NITORI宜得利」這次進駐南港LaLaport，粉絲不能錯過並且推出開幕限定優惠，在3/20-3/23以及3/29-3/30期間，單筆滿200元送超萌黑貓購物袋，宜得利官方FB再加碼推出社群限定活動，讓粉絲們抽超可愛的招牌黑貓、長尾山雀手機架，趁機買日系居家小物很可以。



▲南港LaLaport NITORI宜得利 必買推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲南港LaLaport NITORI宜得利 必買推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

南港LaLaport niko and... 必買推薦

日系文青必逛的「niko and...」這次在南港LaLaport店特別推出多種日系選物、服飾系列，其中包含一定要買的「老鼠ANDY聯名商品」主打QQ抱枕、馬克杯、造型小包、環保購物袋，超萌老鼠ANDY圖案搭配可愛起司造型，此外還有多種日系選物，壽司造型的拖鞋、菜瓜布，還有多款馬克杯等器皿，讓人選擇障礙爆發。



▲南港LaLaport niko and... 必買推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲南港LaLaport niko and... 必買推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

南港LaLaport LAKOLE 必買推薦

與niko and...同集團的「LAKOLE楽好楽」主打價格更划算、更好入手的日系選物系列，提供包含時尚服飾、遊戲與運動用品、生活雜貨等商品。在南港LaLaport店推薦必買「世界名作系列保冷便當袋」、以及居家小物「圓形床邊小茶几、按壓式分裝瓶」用更省的價格打造自己的日系房間。



▲南港LaLaport LAKOLE 必買推薦 / LAKOLE提供、WalkerLand窩客島整理



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