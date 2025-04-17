全家週末買一送一優惠又來了！每到週末就是小資族最期待的時光，全家總是端出各種買一送一好康讓人荷包無痛補貨。本週末最不能錯過的，就是人氣超高的全家咖啡與霜淇淋優惠，直接一次雙重放送。不管是拿鐵第二杯只要10元，還是全家霜淇淋限時買一送一，在這初夏微熱的天氣裡，用超划算的價格就能到樓下全家消暑解渴，一定要搶起來。



▲全家霜淇淋買一送一、咖啡10元優惠週末來吃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲全家拿鐵第二杯10元連續5天優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

全家會員限定優惠

全家會員這週千萬別錯過多重獨享優惠，農心辛炒麵指定品項加10元就多一件，晚餐宵夜必備一口氣補齊。飲料部分也誠意滿滿，立頓焙茶歐蕾直接買一送一，濃郁茶香搭配奶香超療癒；Let's Café系列則祭出經典拿鐵與緞金龍金高拿鐵第二杯10元、焙茶拿鐵同品項也享10元多一杯優惠，冰熱不限喝起來最過癮。只要是會員即可享有，平常愛喝飲料、愛囤泡麵的朋友趕緊把握4/16-4/20快閃優惠。▲全家會員限定優惠，先推立頓焙茶歐蕾買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲全家會員限定經典拿鐵與緞金龍金高拿鐵第二杯10元 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理而週五至週日4/18~4/20再加碼「5樣5好康」，完全是為天氣變熱量身打造。包含阿奇儂乳酸脆樂冰、杜老爺百香蜜檸啵啵脆冰棒、維士比馬力夯Plus能量飲料、芬達橘子汽水買一送一超殺價，無論是想補充元氣、解渴降溫或單純嘴饞，現在就是入手最佳時機，去全家掃貨。而最受歡迎的全家霜淇淋、猶如奶昔般喝的霜淇淋也都有買一送一優惠，而且還不限口味超佛，建議大家趁機吃最新聯名「伊藤園抹茶霜淇淋」。▲全家霜淇淋買一送一週末限定/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲全家喝的霜淇淋買一送一 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：2025/4/16-4/20

優惠內容：

農心 辛炒麵指定品項 加10元多1件

立頓 焙茶歐蕾 買一送一

Let's Café 經典拿鐵（特大杯）、緞金龍金高拿鐵(大杯/冰熱不限) 同品項第2杯10元（限實體店舖）

焙茶拿鐵(大杯/冰熱不限)第二杯10元



全家買一送一

活動時間：2025/4/18~4/20

優惠品項：

阿奇儂 乳酸脆樂冰 買一送一

杜老爺 百香蜜檸啵啵脆冰棒 買一送一

維士比 馬力夯Plus能量飲料 買一送一

芬達 橘子汽水 買一送一

全家霜淇淋(不限口味) 買一送一

喝的霜淇淋 買一送一

黑炫咖啡酷繽沙/黑炫牛奶酷繽沙 任選買一送一





買一送一優惠吃不停