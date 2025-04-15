物價上漲、股市動盪成為日常議題，許多消費者開始關注哪裡有划算又實用的優惠好康。近期，日式連鎖豬排品牌「台灣吉豚屋」攜手日本生活選品名店「台隆手創館」，共同推出一系列豬排買一送一、生活用品限時折扣活動，從外送平台到門市通路全面應援，讓民眾在通膨時代中也能吃得開心、用得精省。無論是想享受吉豚屋腰內豬排定食的現省優惠，還是鎖定台隆手創館牙刷、直髮夾等日本熱銷商品的限時下殺，都能在這波聯名活動中找到高CP值選擇，打造真正有感的省錢日常。



▲吉豚屋買一送一！豬排買一送一加碼牙刷直髮夾生活組合優惠，通膨來也不怕 / 吉豚屋提供、WalkerLand窩客島整理



想吃美食卻不想出門的朋友也有福了，即日起至4月22日，台灣吉豚屋與 Uber Eats 合作，推出人氣「腰內豬排定食」買一送一優惠。只要點一份，立刻再送你一份，等於一份只要165元，現省近半價。不但使用稀有的腰內部位，肉質細嫩無油花，搭配酥脆外皮與特製醬汁，堪稱完美日式炸豬排典範。若是 Uber One 會員，還可享滿750元現折225元的加碼優惠，限量供應，錯過可惜。



▲台灣吉豚屋與 Uber Eats 合作，推出人氣「腰內豬排定食」買一送一優惠 / 吉豚屋提供、WalkerLand窩客島整理

不只外送優惠給力，實體店鋪也推出假日限定雙人與三人套餐，只要在週五、週六、週日及國定假日前往，就能享用高CP值組合。雙人套餐最低769元起，三人套餐也僅需1149元，最高現省127元。從腰內豬排定食、吉豚三重奏到特吉三拼料理，通通包含飲品與豬肉味噌湯，讓家庭與好友聚餐更超值。對於平日辛苦上學的學生族群，吉豚屋同樣不缺席。週一至週五（不含國定假日）憑學生證或穿著校服，即可享「吉豚海老丼＋黑天使奶茶」組合價只要200元，原價278元，大學生、小資生午餐晚餐的完美選擇。▲對於平日辛苦上學的學生族群，吉豚屋同樣不缺席。週一至週五（不含國定假日）憑學生證或穿著校服，即可享「吉豚海老丼＋黑天使奶茶」組合價只要200元 / 吉豚屋提供、WalkerLand窩客島整理除了美食應援，生活用品也一起抗漲。台隆手創館同步推出多項高人氣日本生活雜貨的折扣，讓每一次購物都更加划算。「e’cute全極細毛牙刷」買一送一只要129元，0.02公分超細刷毛深入齒縫，清潔力升級又兼具口腔保健。「FUGU Beauty USB插電式直髮夾」下殺46折，直捲兩用設計、USB Type-C供電輕巧便攜，旅遊日常皆宜。「ANGLE METHODS角度學抗菌除臭洗衣膠囊」也推出限時優惠價，三包只要666元，擁有10倍濃縮酵素與多種日本專利成分，抗菌效果高達99.9%，清潔同時守護環保。無論你是防疫宅家派、假日聚餐派，或是精打細算的生活控，這波由台灣吉豚屋與台隆手創館聯手推出的「吃＋用」應援企劃，都能讓你在經濟低迷的時代下仍舊過得有滋有味。從美味豬排到實用好物，不只荷包超有感，更讓人感受到品牌想與民眾一起面對挑戰的真誠心意。▲台隆手創館同步推出多項高人氣日本生活雜貨的折扣，讓每一次購物都更加划算 / 吉豚屋提供、WalkerLand窩客島整理

台灣吉豚屋 外送限定「買一送一」

活動時間：即日起至 2025/4/22

活動內容：透過 Uber Eats 訂購「腰內豬排定食」，享買一送一優惠（原價 $329，等同每份 $165）

加碼優惠：Uber One 會員單筆滿 $750 可再折 $225

注意事項：誠品站前店不適用此外送優惠，數量有限售完為止



台灣吉豚屋 假日限定套餐優惠

活動時間：每週五、六、日及國定假日

雙人餐 A $769（原價 $813）

內容：特吉三拼丼、腰內豬排定食、配菜×2、飲品×2、味噌湯×2



雙人餐 B $789（原價 $832）

內容：特吉三拼定食、海老腰內豬排丼、配菜×2、飲品×2、味噌湯×2



三人餐 $1149（原價 $1276）

內容：特吉三拼定食、腰內豬排咖哩、吉豚三重奏定食、配菜×3、飲品×3、味噌湯×3



注意事項：桃園機場特殊店不適用



台灣吉豚屋學生平日限定優惠

活動時間：即日起至 2025/6/30（週一至週五，國定假日除外）

活動內容：學生憑證件或穿著校服可享

吉豚海老丼＋黑天使奶茶 特價 $200（原價 $278）



注意事項：奶茶售完將以其他飲品替代，桃園機場店不適用



台隆手創館 優惠商品整理

e’cute 全極細毛牙刷（日本製）

款式：普通款／柔款／小刷頭款

優惠：買一送一，單支售價 $129

特色：0.02cm超細刷毛、深入齒縫、易握防滑柄



FUGU Beauty USB插電式直髮夾（粉／黑）

原價 $1280，特價 $588（46折）

特色：直捲兩用設計、USB供電、便攜安全自動斷電



ANGLE METHODS高效抗菌除臭洗衣膠囊

香味：小蒼蘭／薰衣草

優惠：限時3包特價 $666（原價每包 $450）

特色：10倍酵素濃縮配方、抗菌率99.9%、水溶膜、環保配方

有買一送一就一定要搶先吃一波，讓自己省省錢包