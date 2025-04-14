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肯德基買一送一救錢包！肯德基蛋撻買一送一 ，買炸雞桶送蛋撻月底不哭窮。

肯德基 買一送一 蛋撻 優惠 more
2025-04-14 21:44:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：肯德基
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編輯 張人尹

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肯德基買一送一就是錢包救星！肯德基這次特別推出「炸雞救市」專屬優惠，主打8塊咔啦脆雞搭配6顆蛋撻限時只要499元，直接下殺59折。此外還有「炸翻星期三」蛋撻買一送一活動，加碼外送通通免運費，讓速食控可以爽爽吃到月底，就算股市再不穩也不怕。

▲肯德基買一送一優惠推薦，炸雞救市炸雞桶優惠、肯德基蛋撻買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

這次肯德基從4月15日到5月5日推出限時「救市炸雞桶」限定優惠，只要輸入代碼「50465」就能用499元的超狂價，一次吃到8塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻。此外，在4/16當天更推出「炸翻星期三」APP會員限定優惠券，包含「原味蛋撻買一送一券」平均一顆只要24元，還有「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」399元優惠，等於買炸雞桶送蛋撻，速食控一定要先搶優惠。

▲肯德基限定救市炸雞桶優惠，炸翻星期三APP限定優惠買炸雞桶送蛋撻 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理



如果你不想出門，肯德基也有超猛外送限定優惠，只要透過肯德基外送服務，點6塊咔啦脆雞，就送樂享三拼小桶，包含雞塊8塊、中薯、QQ球，整組456元吃得超飽。如果用PK APP或官網下單，輸入優惠碼「FREESHIPPING」，還可享有滿399元免運優惠，讓速食控揪團約吃也超省。

▲肯德基外送優惠，使用肯德基外送服務點6塊咔啦脆雞送樂享三拼小桶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

肯德基緊急救市優惠

活動時間：04/15-05/05
優惠代碼：50465
救市炸雞桶內容：咔啦脆雞x8 + 原味蛋撻x6
優惠價：$499元
 

肯德基炸翻星期三 買一送一優惠

活動時間：4/16
優惠內容：
推出限量優惠券「原味蛋撻買1送1、買炸雞送蛋撻桶餐$399元」，限量領完為止。
 

肯德基外送優惠

活動期間：即日起至4/30
活動內容：
1、下單6塊咔啦脆雞就送8塊雞塊+中薯+QQ球(樂享三拼小桶)。
2、外送結帳頁面輸入優惠代碼「FREESHIPPING」，享有外送滿額$399免外送費優惠。
 

不只肯德基買一送一 速食優惠通通跟上

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